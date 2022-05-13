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https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-إعلان-المزيد-من-التعاون-الأمني-مع-السويد-وفنلندا-قريبا-1062203796.html
بايدن: إعلان المزيد من التعاون الأمني مع السويد وفنلندا قريبا
بايدن: إعلان المزيد من التعاون الأمني مع السويد وفنلندا قريبا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه سيكون هناك المزيد للإعلان عنه فيما يتعلق بالمصالح الأمنية من السويد وفنلندا قريبا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T21:21+0000
2022-05-13T21:21+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وعلق في مؤتمر صحفي: "لن أخوض في التفاصيل حول محادثاتي الخاصة مع رئيسي السويد وفنلندا، باستثناء أننا أجرينا محادثة جيدة وأعربا عن اهتمامهما ورغباتهما فيما يتعلق بالأمن، وسيكون هناك المزيد للإعلان عنه".في وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض في بيان حول المحادثات إن بايدن شدد على دعم الولايات المتحدة لسياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي وحق كل دولة في تقرير ما إذا كانت ستنضم إلى التحالف العسكري.وأضافت البيان أن الزعماء الثلاثة أكدوا مجددا التزامهم المشترك بمواصلة تنسيق الدعم العسكري وأنواع الدعم الأخرى لأوكرانيا.من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها أن تنظر بعين العطف إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو.كما أشار أردوغان إلى استياء تركيا من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ابتداء من عام 1980، واصفا الخطوة بأنها خطأ لا ينبغي السماح بتكراره.في مارس/ آذار، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع طلبات العضوية لفنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام.يوم الخميس، أكدت كل من فنلندا والسويد رسميا خططهما للانضمام إلى الناتو، فيما تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بالفعل بدعمهما إذا اختاروا التقدم بطلب عضوية في التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-يجري-محادثات-مع-الرئيس-الفنلندي-ورئيس-الوزراء-السويدي-حول-الانضمام-للناتو-1062196112.html
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العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن

بايدن: إعلان المزيد من التعاون الأمني مع السويد وفنلندا قريبا

21:21 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه سيكون هناك المزيد للإعلان عنه فيما يتعلق بالمصالح الأمنية من السويد وفنلندا قريبا.
واشنطن- سبوتنيك. وعلق في مؤتمر صحفي: "لن أخوض في التفاصيل حول محادثاتي الخاصة مع رئيسي السويد وفنلندا، باستثناء أننا أجرينا محادثة جيدة وأعربا عن اهتمامهما ورغباتهما فيما يتعلق بالأمن، وسيكون هناك المزيد للإعلان عنه".
في وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض في بيان حول المحادثات إن بايدن شدد على دعم الولايات المتحدة لسياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي وحق كل دولة في تقرير ما إذا كانت ستنضم إلى التحالف العسكري.
وأضافت البيان أن الزعماء الثلاثة أكدوا مجددا التزامهم المشترك بمواصلة تنسيق الدعم العسكري وأنواع الدعم الأخرى لأوكرانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
بايدن يجري محادثات مع القادة السويديين والفنلنديين وسط مساع للانضمام إلى "الناتو"
15:20 GMT
من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها أن تنظر بعين العطف إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو.
كما أشار أردوغان إلى استياء تركيا من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ابتداء من عام 1980، واصفا الخطوة بأنها خطأ لا ينبغي السماح بتكراره.
في مارس/ آذار، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع طلبات العضوية لفنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام.
يوم الخميس، أكدت كل من فنلندا والسويد رسميا خططهما للانضمام إلى الناتو، فيما تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بالفعل بدعمهما إذا اختاروا التقدم بطلب عضوية في التحالف.
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