عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-يرشح-سفيرا-لبلاده-في-منطقة-جنوب-شرق-آسيا-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1062204062.html
بايدن يرشح سفيرا لبلاده في منطقة جنوب شرق آسيا لأول مرة منذ 5 سنوات
بايدن يرشح سفيرا لبلاده في منطقة جنوب شرق آسيا لأول مرة منذ 5 سنوات
تعهد الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة، بالتزام طويل الأجل تجاه جنوب شرق آسيا في "مواجهة النفوذ الصيني المتزايد"، بعدما التقى بزعماء المنطقة في أول قمة في واشنطن. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T21:35+0000
2022-05-13T21:35+0000
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_6c4b7a0499ebcb0032665c00848c9327.jpg
وأعلن بايدن عن 150 مليون دولار من المبادرات الجديدة، إلى جانب خطة لتعيين أول سفير كامل للولايات المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".قال بايدن لقادة "آسيان"، بعد يوم من بدء القمة التي استمرت يومين في البيت الأبيض، إن "المنطقة الحرة والمنفتحة والمستقرة والمزدهرة والمرنة والآمنة هي ما نسعى إليه جميعا".وذكرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال اجتماعها مع قادة الدول الأعضاء في الرابطة في غداء عمل، إن الإدارة "تدرك الأهمية الاستراتيجية الحيوية لمنطقتكم".وقالت: "كدولة من المحيطين الهندي والهادئ، ستكون الولايات المتحدة حاضرة وستستمر في المشاركة في جنوب شرق آسيا لأجيال قادمة".وأوضح بايدن أنه سيرشح يوهانس أبراهام، رئيس أركان مجلس الأمن القومي ومساعده الرئيسي خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، كسفير لأمانة رابطة "آسيان" في جاكرتا.لم يكن للولايات المتحدة سفير معتمد من مجلس الشيوخ لدى منطقة "آسيان" منذ رئاسة باراك أوباما، ولم يرشح دونالد ترامب مبعوثا له إلا بعد خسارة انتخابات 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20210731/وزير-الخارجية-الأمريكية-يتودد-لدول-جنوب-شرق-آسيا-باجتماعات-افتراضية-1049720720.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_245:0:2898:1990_1920x0_80_0_0_074b3295212c7e5eed665eb1a8a48a1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يرشح سفيرا لبلاده في منطقة جنوب شرق آسيا لأول مرة منذ 5 سنوات

21:35 GMT 13.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعهد الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة، بالتزام طويل الأجل تجاه جنوب شرق آسيا في "مواجهة النفوذ الصيني المتزايد"، بعدما التقى بزعماء المنطقة في أول قمة في واشنطن.
وأعلن بايدن عن 150 مليون دولار من المبادرات الجديدة، إلى جانب خطة لتعيين أول سفير كامل للولايات المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".
قال بايدن لقادة "آسيان"، بعد يوم من بدء القمة التي استمرت يومين في البيت الأبيض، إن "المنطقة الحرة والمنفتحة والمستقرة والمزدهرة والمرنة والآمنة هي ما نسعى إليه جميعا".
وذكرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال اجتماعها مع قادة الدول الأعضاء في الرابطة في غداء عمل، إن الإدارة "تدرك الأهمية الاستراتيجية الحيوية لمنطقتكم".
أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2021
وزير الخارجية الأمريكية يتودد لدول جنوب شرق آسيا باجتماعات افتراضية
31 يوليو 2021, 22:45 GMT
وقالت: "كدولة من المحيطين الهندي والهادئ، ستكون الولايات المتحدة حاضرة وستستمر في المشاركة في جنوب شرق آسيا لأجيال قادمة".
وأوضح بايدن أنه سيرشح يوهانس أبراهام، رئيس أركان مجلس الأمن القومي ومساعده الرئيسي خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، كسفير لأمانة رابطة "آسيان" في جاكرتا.
لم يكن للولايات المتحدة سفير معتمد من مجلس الشيوخ لدى منطقة "آسيان" منذ رئاسة باراك أوباما، ولم يرشح دونالد ترامب مبعوثا له إلا بعد خسارة انتخابات 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала