https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-يرشح-سفيرا-لبلاده-في-منطقة-جنوب-شرق-آسيا-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1062204062.html
بايدن يرشح سفيرا لبلاده في منطقة جنوب شرق آسيا لأول مرة منذ 5 سنوات
بايدن يرشح سفيرا لبلاده في منطقة جنوب شرق آسيا لأول مرة منذ 5 سنوات
تعهد الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة، بالتزام طويل الأجل تجاه جنوب شرق آسيا في "مواجهة النفوذ الصيني المتزايد"، بعدما التقى بزعماء المنطقة في أول قمة في واشنطن. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T21:35+0000
2022-05-13T21:35+0000
2022-05-13T21:35+0000
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وأعلن بايدن عن 150 مليون دولار من المبادرات الجديدة، إلى جانب خطة لتعيين أول سفير كامل للولايات المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".قال بايدن لقادة "آسيان"، بعد يوم من بدء القمة التي استمرت يومين في البيت الأبيض، إن "المنطقة الحرة والمنفتحة والمستقرة والمزدهرة والمرنة والآمنة هي ما نسعى إليه جميعا".وذكرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال اجتماعها مع قادة الدول الأعضاء في الرابطة في غداء عمل، إن الإدارة "تدرك الأهمية الاستراتيجية الحيوية لمنطقتكم".وقالت: "كدولة من المحيطين الهندي والهادئ، ستكون الولايات المتحدة حاضرة وستستمر في المشاركة في جنوب شرق آسيا لأجيال قادمة".وأوضح بايدن أنه سيرشح يوهانس أبراهام، رئيس أركان مجلس الأمن القومي ومساعده الرئيسي خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، كسفير لأمانة رابطة "آسيان" في جاكرتا.لم يكن للولايات المتحدة سفير معتمد من مجلس الشيوخ لدى منطقة "آسيان" منذ رئاسة باراك أوباما، ولم يرشح دونالد ترامب مبعوثا له إلا بعد خسارة انتخابات 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20210731/وزير-الخارجية-الأمريكية-يتودد-لدول-جنوب-شرق-آسيا-باجتماعات-افتراضية-1049720720.html
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جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يرشح سفيرا لبلاده في منطقة جنوب شرق آسيا لأول مرة منذ 5 سنوات
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تعهد الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة، بالتزام طويل الأجل تجاه جنوب شرق آسيا في "مواجهة النفوذ الصيني المتزايد"، بعدما التقى بزعماء المنطقة في أول قمة في واشنطن.
وأعلن بايدن عن 150 مليون دولار من المبادرات الجديدة، إلى جانب خطة لتعيين أول سفير كامل للولايات المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا
منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".
قال بايدن لقادة "آسيان"، بعد يوم من بدء القمة التي استمرت يومين في البيت الأبيض، إن "المنطقة الحرة والمنفتحة والمستقرة والمزدهرة والمرنة والآمنة هي ما نسعى إليه جميعا".
وذكرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال اجتماعها مع قادة الدول الأعضاء في الرابطة في غداء عمل، إن الإدارة "تدرك الأهمية الاستراتيجية الحيوية لمنطقتكم".
وقالت: "كدولة من المحيطين الهندي والهادئ، ستكون الولايات المتحدة حاضرة وستستمر في المشاركة في جنوب شرق آسيا لأجيال قادمة".
وأوضح بايدن
أنه سيرشح يوهانس أبراهام، رئيس أركان مجلس الأمن القومي ومساعده الرئيسي خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، كسفير لأمانة رابطة "آسيان" في جاكرتا.
لم يكن للولايات المتحدة سفير معتمد من مجلس الشيوخ لدى منطقة "آسيان" منذ رئاسة باراك أوباما، ولم يرشح دونالد ترامب مبعوثا له إلا بعد خسارة انتخابات 2020.