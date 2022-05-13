https://arabic.sputniknews.com/20220513/بوتين-ورحمان-يناقشان-الوضع-في-أفغانستان-وزيادة-النشاط-الإرهابي-على-الأراضي-الأفغانية-1062200418.html
بوتين ورحمان يناقشان الوضع في أفغانستان وزيادة النشاط الإرهابي على الأراضي الأفغانية
بوتين ورحمان يناقشان الوضع في أفغانستان وزيادة النشاط الإرهابي على الأراضي الأفغانية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، هاتفيا اليوم الجمعة، الوضع في جميع أنحاء أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار زيادة نشاط... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T18:27+0000
2022-05-13T18:27+0000
2022-05-13T18:27+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار في المقام الأول تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة على الأراضي الأفغانية. وتم التأكيد على أن الهيئات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون بنشاط من أجل ضمان الأمن على الحدود الطاجيكية - الأفغانية".وقال، إن "الأعمال العدائية جارية بين طالبان أنفسهم على طول الحدود. قتل أكثر من 11 من مقاتلي طالبان، وأصيب أكثر من 18 في منطقة واحدة، خلال أسبوع ".وشدد على أن تكثيف نشاط الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان، يؤثر بشكل مباشر على منطقة الأمن الجماعي التابعة لـ "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".إلى ذلك أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رحمان، أواخر العام الماضي، عن قلق بلاده إزاء وضع الحدود الطاجيكية - الأفغانية، مشيرا إلى تزويد دوشانبيه بمعدات عسكرية، من أجل تعزيز الحدود وضمان الأمن.ووفقا لرودينكو، يتم الحفاظ على اتصالات مكثفة، من خلال وزارتي الدفاع والحدود في روسيا وطاجيكستان، وتُستخدم أدوات "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بفاعلية.وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/ آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد؛ حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/أفغانستان-ترغب-في-شراء-مصادر-الطاقة-الروسية-وتوسيع-التعاون-مع-موسكو-1062169176.html
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روسيا, العالم
بوتين ورحمان يناقشان الوضع في أفغانستان وزيادة النشاط الإرهابي على الأراضي الأفغانية
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، هاتفيا اليوم الجمعة، الوضع في جميع أنحاء أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار زيادة نشاط الإرهابيين على الأراضي الأفغانية، وفقا لما ذكره الكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار في المقام الأول تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة على الأراضي الأفغانية. وتم التأكيد على أن الهيئات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون بنشاط من أجل ضمان الأمن على الحدود الطاجيكية - الأفغانية".
هذا وأكد رحمان، خلال اجتماع استثنائي افتراضي لمجلس الأمن الجماعي لـ "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بوقت سابق، أن الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، يتفاقم كل يوم.
وقال، إن "الأعمال العدائية جارية بين طالبان أنفسهم على طول الحدود. قتل أكثر من 11 من مقاتلي طالبان، وأصيب أكثر من 18 في منطقة واحدة، خلال أسبوع ".
وأضاف رئيس طاجيكستان، "لذلك، يجب إنشاء منطقة أمنية حول أفغانستان".
وشدد على أن تكثيف نشاط الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان، يؤثر بشكل مباشر على منطقة الأمن الجماعي التابعة لـ "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
إلى ذلك أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رحمان، أواخر العام الماضي، عن قلق بلاده إزاء وضع الحدود الطاجيكية - الأفغانية، مشيرا إلى تزويد دوشانبيه بمعدات عسكرية، من أجل تعزيز الحدود وضمان الأمن.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بوقت سابق، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، والقوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان، تجري تدريبات مستمرة.
ووفقا لرودينكو، يتم الحفاظ على اتصالات مكثفة، من خلال وزارتي الدفاع والحدود في روسيا وطاجيكستان، وتُستخدم أدوات "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بفاعلية.
وأكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان في المستقبل.
وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/ آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد؛ حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.
وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.