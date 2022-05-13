https://arabic.sputniknews.com/20220513/بوتين-ورحمان-يناقشان-الوضع-في-أفغانستان-وزيادة-النشاط-الإرهابي-على-الأراضي-الأفغانية-1062200418.html

بوتين ورحمان يناقشان الوضع في أفغانستان وزيادة النشاط الإرهابي على الأراضي الأفغانية

بوتين ورحمان يناقشان الوضع في أفغانستان وزيادة النشاط الإرهابي على الأراضي الأفغانية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، هاتفيا اليوم الجمعة، الوضع في جميع أنحاء أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار زيادة نشاط... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T18:27+0000

2022-05-13T18:27+0000

2022-05-13T18:27+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار في المقام الأول تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة على الأراضي الأفغانية. وتم التأكيد على أن الهيئات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون بنشاط من أجل ضمان الأمن على الحدود الطاجيكية - الأفغانية".وقال، إن "الأعمال العدائية جارية بين طالبان أنفسهم على طول الحدود. قتل أكثر من 11 من مقاتلي طالبان، وأصيب أكثر من 18 في منطقة واحدة، خلال أسبوع ".وشدد على أن تكثيف نشاط الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان، يؤثر بشكل مباشر على منطقة الأمن الجماعي التابعة لـ "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".إلى ذلك أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رحمان، أواخر العام الماضي، عن قلق بلاده إزاء وضع الحدود الطاجيكية - الأفغانية، مشيرا إلى تزويد دوشانبيه بمعدات عسكرية، من أجل تعزيز الحدود وضمان الأمن.ووفقا لرودينكو، يتم الحفاظ على اتصالات مكثفة، من خلال وزارتي الدفاع والحدود في روسيا وطاجيكستان، وتُستخدم أدوات "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بفاعلية.وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/ آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد؛ حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/أفغانستان-ترغب-في-شراء-مصادر-الطاقة-الروسية-وتوسيع-التعاون-مع-موسكو-1062169176.html

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