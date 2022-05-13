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بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتهديدات المحتملة من قرار فنلندا والسويد... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:09+0000
2022-05-13T12:09+0000
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أبلغ وزير الدفاع (سيرغي) شويغو المشاركين في الاجتماع بتقدم العملية العسكرية الخاصة".وأضاف بيسكوف: "جرى تبادل لوجهات النظر حول موضوع قرار فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو والتهديدات المحتملة لأمن روسيا الناشئة في هذا الصدد".وتابع: "تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا في سياق القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الاثنين".بالإضافة إلى شويغو، حضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن مسار العملية العسكرية في أوكرانيا

12:09 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتهديدات المحتملة من قرار فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أبلغ وزير الدفاع (سيرغي) شويغو المشاركين في الاجتماع بتقدم العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف بيسكوف: "جرى تبادل لوجهات النظر حول موضوع قرار فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو والتهديدات المحتملة لأمن روسيا الناشئة في هذا الصدد".
وتابع: "تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا في سياق القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الاثنين".
بالإضافة إلى شويغو، حضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف.
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