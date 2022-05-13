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بوريل يعلن عن "انفراجة" في المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني
بوريل يعلن عن "انفراجة" في المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، إن المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تم فتحها بعد محادثات جديدة في... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:33+0000
2022-05-13T09:33+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وحسب "فرانس برس"، أضاف بوريل للصحفيين على هامش اجتماع لمجموعة السبع في ألمانيا، إن مهمة مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا هذا الأسبوع للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران والقوى العالمية كانت "أفضل مما كان متوقعا".وتابع: "المفاوضات كانت توقفت وأعيد فتحها الآن".وأوضح أن رد إيران كان "إيجابيا بدرجة كافية" بعد أن نقل المنسق إنريكي مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الشرطة-الألمانية-تحتجز-المنسق-الأوروبي-للمحادثات-النووية-الإيرانية-في-مطار-فرانكفورت-1062175693.html
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الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

بوريل يعلن عن "انفراجة" في المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني

09:33 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، إن المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تم فتحها بعد محادثات جديدة في طهران، مضيفا أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق نهائي في متناول اليد.
وحسب "فرانس برس"، أضاف بوريل للصحفيين على هامش اجتماع لمجموعة السبع في ألمانيا، إن مهمة مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا هذا الأسبوع للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران والقوى العالمية كانت "أفضل مما كان متوقعا".
وتابع: "المفاوضات كانت توقفت وأعيد فتحها الآن".
وأوضح أن رد إيران كان "إيجابيا بدرجة كافية" بعد أن نقل المنسق إنريكي مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.

وواصل قائلا: "هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها... دعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف وهذا يعني أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الشرطة الألمانية تحتجز المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت
09:04 GMT
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
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