https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيسكوف-روسيا-لا-تمانع-من-حيث-المبدأ-عقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1062177195.html
بيسكوف: روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
بيسكوف: روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي، لكن يجب أن يتم تحضير الوثيقة النهائية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:33+0000
2022-05-13T09:33+0000
2022-05-13T09:41+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg
وأجاب بيسكوف خلال لقائه بالصحفيين حول احتمالية حدوث لقاء بين الرئيسين، قائلا: "هنا، الموقف لم يتغير بأي شكل من الأشكال، أنت تعرف موقف الرئيس الروسي جيدا. لا أحد يرفض من حيث المبدأ إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، لكن يجب الاستعداد له جيدا. والتحضير لهذا الاجتماع يمكن ويجب أن يكون كذلك. وأن الأمر يتعلق فقط بوضع وثيقة مناسبة، والتي يجب أن يتم الانتهاء منها بالفعل على أعلى مستوى".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد تحرك بشأن الوثيقة حتى الآن. شروطنا معروفة جيدا وقد صيغت بوضوح ووضعت على الورق. كل هذا تم تسليمه للجانب الأوكراني ولا يوجد رد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9ad15e5243934dc80e631004fdce34a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
09:33 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي، لكن يجب أن يتم تحضير الوثيقة النهائية.
وأجاب بيسكوف خلال لقائه بالصحفيين حول احتمالية حدوث لقاء بين الرئيسين، قائلا: "هنا، الموقف لم يتغير بأي شكل من الأشكال، أنت تعرف موقف الرئيس الروسي جيدا. لا أحد يرفض من حيث المبدأ إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، لكن يجب الاستعداد له جيدا. والتحضير لهذا الاجتماع يمكن ويجب أن يكون كذلك. وأن الأمر يتعلق فقط بوضع وثيقة مناسبة، والتي يجب أن يتم الانتهاء منها بالفعل على أعلى مستوى".
وأضاف أنه لا يوجد تحرك من أجل وضع وثيقة مشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، لا يوجد رد من كييف على مقترحات موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد تحرك بشأن
الوثيقة حتى الآن. شروطنا معروفة جيدا وقد صيغت بوضوح ووضعت على الورق. كل هذا تم تسليمه للجانب الأوكراني ولا يوجد رد".