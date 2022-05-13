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https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تمنح-جنسيتها-لعشرات-الأجانب-1062170257.html
بيلاروسيا تمنح جنسيتها لعشرات الأجانب
بيلاروسيا تمنح جنسيتها لعشرات الأجانب
وقّع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المرسوم رقم 171 بشأن منح جنسية جمهورية بيلاروسيا لعشرات المواطنين الأجانب، وعلى الأخص الأوكرانيين بسوادهم الأعظم. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:04+0000
2022-05-13T07:04+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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حيث منح المرسوم 319 شخصًا الجنسية البيلاروسية، ومن بين هؤلاء 290 مواطنًا أوكرانيًا، وهم في الأساس، من الأشخاص الذين وصلوا إلى بيلاروسيا من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "بيلتا"، يوم الخميس.وفي وقت سابق، وفقط في أغسطس/آب 2021، منح رئيس الدولة 1784 أوكراني الجنسية، من بينهم 390 طفلاً، وخلال نفس الفترة، أصدرت إدارات الجنسية والهجرة في وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا الجنسية البيلاروسية إلى 1750 مواطنًا من أوكرانيا بطريقة مبسطة، حسب الوكالة.وبشكل عام، ومنذ اجتماع رئيس الدولة مع وسائل الإعلام والخبراء في 9 أغسطس من عام 2021، تحصل 3534 أوكرانيًا على الجنسية البيلاروسية.وبالإضافة إلى ذلك، وخلال هذا الوقت، مُنحت الجنسية البيلاروسية لـ 709 أجانب قدموا إلى بيلاروسيا من دول أخرى، على سبيل المثال، أصبح طبيبان يعملان في مؤسسات الرعاية الصحية في العاصمة، وقد وصلوا إلى بيلاروسيا من سوريا والصومال، من مواطني البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمن-الأوكراني-يصادر-معدات-البث-التلفزيوني-الروسي-1062169717.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم

بيلاروسيا تمنح جنسيتها لعشرات الأجانب

07:04 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Boris Babanovمبنى برلمان بيلاروسيا
مبنى برلمان بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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وقّع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المرسوم رقم 171 بشأن منح جنسية جمهورية بيلاروسيا لعشرات المواطنين الأجانب، وعلى الأخص الأوكرانيين بسوادهم الأعظم.
حيث منح المرسوم 319 شخصًا الجنسية البيلاروسية، ومن بين هؤلاء 290 مواطنًا أوكرانيًا، وهم في الأساس، من الأشخاص الذين وصلوا إلى بيلاروسيا من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "بيلتا"، يوم الخميس.
وفي وقت سابق، وفقط في أغسطس/آب 2021، منح رئيس الدولة 1784 أوكراني الجنسية، من بينهم 390 طفلاً، وخلال نفس الفترة، أصدرت إدارات الجنسية والهجرة في وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا الجنسية البيلاروسية إلى 1750 مواطنًا من أوكرانيا بطريقة مبسطة، حسب الوكالة.
مدينة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الأمن الأوكراني "يصادر" معدات البث التلفزيوني الروسي
06:46 GMT
وبشكل عام، ومنذ اجتماع رئيس الدولة مع وسائل الإعلام والخبراء في 9 أغسطس من عام 2021، تحصل 3534 أوكرانيًا على الجنسية البيلاروسية.
وبالإضافة إلى ذلك، وخلال هذا الوقت، مُنحت الجنسية البيلاروسية لـ 709 أجانب قدموا إلى بيلاروسيا من دول أخرى، على سبيل المثال، أصبح طبيبان يعملان في مؤسسات الرعاية الصحية في العاصمة، وقد وصلوا إلى بيلاروسيا من سوريا والصومال، من مواطني البلد.
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