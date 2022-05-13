عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/تركيا-تشدد-من-إجراءات-السلامة-في-مضيق-البوسفور-1062175031.html
تركيا تشدد من إجراءات السلامة في مضيق البوسفور
تركيا تشدد من إجراءات السلامة في مضيق البوسفور
أعلن مدير خفر السواحل التركية عن رفع مستوى الأمان لحركة السفن التي تتحرك عبر مضيق البوسفور. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T08:52+0000
2022-05-13T08:52+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/80/1041408099_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50402595a23d3ff476a7a7812b4b8394.jpg
وأعلن أنه سيتعين على السفن التي يزيد طولها عن 175 مترا والتي تحمل بضائع خطيرة، أن تكون مصحوبة بقاطرة بحرية.وبحسب قوله، فإن الجانب التركي بهذه الطريقة زاد من أمن المضيق "لتدخل بشكل أسرع السفن التي تحمل بضائع خطرة".وأضاف "أن الرادار والكاميرات تم تصنيعهما بواسطة ASELSAN. وستبدأ الخدمة في المضيق التركي ببرامج وأجهزة محلية بالكامل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/80/1041408099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0158812d48b1f71a3eb5d6ab2e78cc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

تركيا تشدد من إجراءات السلامة في مضيق البوسفور

08:52 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصوريخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي "الطوق الذهبي لمملكة البوسفور" في مضيق كيرتش
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مدير خفر السواحل التركية عن رفع مستوى الأمان لحركة السفن التي تتحرك عبر مضيق البوسفور.
وأعلن أنه سيتعين على السفن التي يزيد طولها عن 175 مترا والتي تحمل بضائع خطيرة، أن تكون مصحوبة بقاطرة بحرية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "صباح"، نقلا عن مدير خفر السواحل التركية، دورموس يونيفار: "التعديل الذي تم إجراؤه على التوجيه الخاص بتنفيذ قواعد الملاحة البحرية في المضائق التركية، هو أنه سيكون هناك مرافقة إلزامية بواسطة قاطرات للسفن( قاطرة بحرية) للسفن التي يصل طولها إلى 175 مترًا والتي تحمل البضائع الخطرة على مسافة تزيد عن 200 متر في مضيق البوسفور".

وبحسب قوله، فإن الجانب التركي بهذه الطريقة زاد من أمن المضيق "لتدخل بشكل أسرع السفن التي تحمل بضائع خطرة".
وأضاف "أن الرادار والكاميرات تم تصنيعهما بواسطة ASELSAN. وستبدأ الخدمة في المضيق التركي ببرامج وأجهزة محلية بالكامل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала