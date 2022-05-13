https://arabic.sputniknews.com/20220513/تركيا-تشدد-من-إجراءات-السلامة-في-مضيق-البوسفور-1062175031.html
تركيا تشدد من إجراءات السلامة في مضيق البوسفور
تركيا تشدد من إجراءات السلامة في مضيق البوسفور
أعلن مدير خفر السواحل التركية عن رفع مستوى الأمان لحركة السفن التي تتحرك عبر مضيق البوسفور. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T08:52+0000
2022-05-13T08:52+0000
2022-05-13T08:52+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأعلن أنه سيتعين على السفن التي يزيد طولها عن 175 مترا والتي تحمل بضائع خطيرة، أن تكون مصحوبة بقاطرة بحرية.وبحسب قوله، فإن الجانب التركي بهذه الطريقة زاد من أمن المضيق "لتدخل بشكل أسرع السفن التي تحمل بضائع خطرة".وأضاف "أن الرادار والكاميرات تم تصنيعهما بواسطة ASELSAN. وستبدأ الخدمة في المضيق التركي ببرامج وأجهزة محلية بالكامل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تشدد من إجراءات السلامة في مضيق البوسفور
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أعلن مدير خفر السواحل التركية عن رفع مستوى الأمان لحركة السفن التي تتحرك عبر مضيق البوسفور.
وأعلن أنه سيتعين على السفن التي يزيد طولها عن 175 مترا والتي تحمل بضائع
خطيرة، أن تكون مصحوبة بقاطرة بحرية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "صباح"، نقلا عن مدير خفر السواحل التركية، دورموس يونيفار: "التعديل الذي تم إجراؤه على التوجيه الخاص بتنفيذ قواعد الملاحة البحرية في المضائق التركية، هو أنه سيكون هناك مرافقة إلزامية بواسطة قاطرات للسفن( قاطرة بحرية) للسفن التي يصل طولها إلى 175 مترًا والتي تحمل البضائع الخطرة على مسافة تزيد عن 200 متر في مضيق البوسفور".
وبحسب قوله، فإن الجانب التركي بهذه الطريقة زاد من أمن المضيق "لتدخل بشكل أسرع السفن التي تحمل بضائع خطرة".
وأضاف "أن الرادار والكاميرات تم تصنيعهما بواسطة ASELSAN. وستبدأ الخدمة في المضيق التركي ببرامج وأجهزة محلية بالكامل".