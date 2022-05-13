https://arabic.sputniknews.com/20220513/تركيا-تعيد-اعتقال-شخصية-معارضة-متهمة-بالتجسس-1062193410.html
تركيا تعيد اعتقال شخصية معارضة متهمة بالتجسس
تركيا تعيد اعتقال شخصية معارضة متهمة بالتجسس
أعادت السلطات الأمنية التركية اعتقال المعارض البارز، ميتين جوركان، بتهمة التجسس بعد أن اعترض ممثلو الادعاء على إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:36+0000
2022-05-13T14:36+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن غوركان، أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) المعارض، خلف القضبان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".وكانت السلطات قد أطلقت سراحه هذا الأسبوع على ذمة المحاكمة، لكن وكالة أنباء DHA الخاصة ذكرت أن محكمة في أنقرة وافقت اليوم الجمعة على اعتراضات الادعاء على إطلاق سراحه وأمرت بإعادة اعتقاله.يذكر أن النيابة العامة التركية تتهم ميتين جوركان بنشر معلومات سرية مع دبلوماسيين أجانب.وفي العام الماضي، انتقد جوركان اتفاقات الحكومة التركية مع الإمارات العربية المتحدة، بحجة أن تركيا ستضطر إلى تقديم تنازلات للاستثمار الإماراتي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تركيا تعيد اعتقال شخصية معارضة متهمة بالتجسس
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أعادت السلطات الأمنية التركية اعتقال المعارض البارز، ميتين جوركان، بتهمة التجسس بعد أن اعترض ممثلو الادعاء على إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن غوركان، أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) المعارض، خلف القضبان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".
وكانت السلطات قد أطلقت سراحه هذا الأسبوع على ذمة المحاكمة، لكن وكالة أنباء DHA الخاصة ذكرت أن محكمة في أنقرة وافقت اليوم الجمعة على اعتراضات الادعاء على إطلاق سراحه وأمرت بإعادة اعتقاله.
يذكر أن النيابة العامة التركية تتهم ميتين جوركان بنشر معلومات سرية مع دبلوماسيين أجانب.
وفي العام الماضي، انتقد جوركان اتفاقات الحكومة التركية مع الإمارات العربية المتحدة، بحجة أن تركيا ستضطر إلى تقديم تنازلات للاستثمار الإماراتي
.