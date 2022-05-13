https://arabic.sputniknews.com/20220513/تفاصيل-أول-جولة-من-المحادثات-غير-المباشرة-حول-الأزمة-السودانية-1062169571.html
تفاصيل أول جولة من المحادثات غير المباشرة حول الأزمة السودانية
تفاصيل أول جولة من المحادثات غير المباشرة حول الأزمة السودانية
عقدت في الخرطوم أول جولة من المحادثات غير المباشرة للأطراف السودانية بغية الوصول لحلول للأزمة السياسية بالبلاد. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:41+0000
2022-05-13T06:41+0000
2022-05-13T06:41+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، ضم الاجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية، أمس الخميس.ناقش الاجتماع القضايا الإجرائية والأطراف والموضوعات وغيرها والتي تمثل مرتكزات ضرورية للوصول لوفاق وطني بين كل القوى السياسية والمدنية المختلفة من كل بقاع السودان ودون إقصاء لأي جهة.ومن ضمن القضايا التي تمت مناقشتها، المجلس السيادي والحكومة وآلية إنتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة.وفي الاجتماع قدمت الآلية عدداَ من الأسئلة لوفد الهيئة القيادية للحرية والتغيير التوافق الوطني ليجيب عليها وفقاَ لرؤيته لمعالجة الأزمة.بدورها، أكدت الهيئة أنها تدعم الحوار والتوافق الوطني الشامل وذلك لأنه من صميم خطها السياسي.سوف تسلم الموضوعات التي طرحتها الآلية وغيرها إلى الهيئة القيادية لإبداء رؤيتها حولها ومن ثم إعلانها للشعب السوداني والعالم إعمالاً لشفافية الحوار.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/سياسيون-رغم-كثرة-المبادرات-لا-توجد-إرادة-قوية-لحل-الأزمة-السودانية-1062153718.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
تفاصيل أول جولة من المحادثات غير المباشرة حول الأزمة السودانية
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عقدت في الخرطوم أول جولة من المحادثات غير المباشرة للأطراف السودانية بغية الوصول لحلول للأزمة السياسية بالبلاد.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، ضم الاجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية، أمس الخميس.
ناقش الاجتماع القضايا الإجرائية والأطراف والموضوعات وغيرها والتي تمثل مرتكزات ضرورية للوصول لوفاق وطني بين كل القوى السياسية والمدنية المختلفة من كل بقاع السودان
ودون إقصاء لأي جهة.
ومن ضمن القضايا التي تمت مناقشتها، المجلس السيادي والحكومة وآلية إنتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة.
وفي الاجتماع قدمت الآلية عدداَ من الأسئلة لوفد الهيئة القيادية للحرية والتغيير التوافق الوطني ليجيب عليها وفقاَ لرؤيته لمعالجة الأزمة.
بدورها، أكدت الهيئة أنها تدعم الحوار والتوافق الوطني الشامل وذلك لأنه من صميم خطها السياسي.
وأضافت أنها ستتعامل بجدية ومسؤولية مع مبادرة الآلية الثلاثية حتى لا تنفرد جهات بالقيام بعمل تسويات سياسية ثنائية وبعيدة عن إجماع السودانيين ومنعاً لتكرار هيمنة أي مجموعة غير منتخبة على السودانيين وإرادتهم.
سوف تسلم الموضوعات التي طرحتها الآلية وغيرها إلى الهيئة القيادية لإبداء رؤيتها حولها ومن ثم إعلانها للشعب السوداني والعالم إعمالاً لشفافية الحوار.