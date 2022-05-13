https://arabic.sputniknews.com/20220513/تفاصيل-لقاء-مدبولي-وبودن-في-تونس-1062193277.html

تفاصيل لقاء مدبولي وبودن في تونس

تفاصيل لقاء مدبولي وبودن في تونس

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر الحكومة في تونس. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

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حضر الجلسة من الجانب المصري، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الجانب المصري في اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، ومن الجانب التونسي، حضر وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسي في اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس في القاهرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".ومن جانبه، أعرب مدبولي عن تقدير مصر لموقف تونس الراسخ فى دعم مصر في ملف سد النهضة، "وما قامت به تونس من جهود حثيثة لدعم مصر في هذا الملف في المحافل الإقليمية والدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن".وشدد رئيس الحكومة المصرية، على أنه سوف يتابع بنفسه مع زملائه الوزراء، "تنفيذ ما تم التوافق عليه في مجالات التعاون المختلفة".وأكد مدبولي "أهمية استمرار آليات عمل المنتدى الاقتصادي المشترك ليجتمع بشكل دوري، مع تفعيل مقترح تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس".وأطلع رئيس الوزراء المصرية، نظيرته التونسية، على تجربة مصر السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح نقدي ومالي مع صندوق النقد الدولي، وكيفية صياغة آليات وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.وخلال اللقاء تطرق مدبولي لتفاصيل برنامج حياة كريمة المصري، والذي يستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات لنحو 60 مليون مواطن يقطنون الريف المصري.كما أعرب رئيس الحكومة المصرية، عن تطلعه لقيام نجلاء بودن بزيارة مصر، "من أجل البناء على ما تم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، واستكمال التشاور حول كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية".

https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيس-الوزراء-المصري-حان-الوقت-لمضاعفة-التبادل-التجاري-مع-تونس-1062165057.html

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