https://arabic.sputniknews.com/20220513/تقرير-يكشف-كيف-تتسرب-الأسلحة-الغربية-من-أوكرانيا-إلى-السوق-السوداء-1062179727.html

تقرير يكشف كيف "تتسرب" الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى السوق السوداء

تقرير يكشف كيف "تتسرب" الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى السوق السوداء

يقوم البنتاغون أسبوعيا بتذكير السلطات الأوكرانية بمراقبة الأسلحة الغربية التي تتلقاها حتى لا تقع في الأيدي الخطأ، وبخاصة منظومات الدفاع الجوية التي يحملها... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T10:46+0000

2022-05-13T10:46+0000

2022-05-13T10:46+0000

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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أوكرانيا التي تم تسميتها، في وقت سابق، بـ"المنطقة الرمادية"، حيث تنتشر منها أسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى جميع أنحاء العالم.تحذيرات أمريكية وروسيا تصفه بـ"سلاح الإرهابيين"يطالب الجيش الأمريكي كييف بفرض رقابة صارمة على ما يحدث للأسلحة التي تنقلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. وأعلن ذلك يوم الخميس رئيس البنتاغون لويد أوستن، متحدثا في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس النواب في الكونغرس، قائلا لأعضاء الكونغرس: "أتحقق من هذا في كل مرة نتحدث فيها مع شركائنا، ونقوم بذلك على أساس أسبوعي".ويعود خوف الأمريكيين من وقوع السلاح في "اليد الغلط" كونها تقوم بتزويد أوكرانيا بكميات كبيرة من منظومات "جافلين" و"ستينغر" والتي يمكن للإرهابيين من استخدامها لإسقاط طائرة.وبحسب ما نشر موقع Business Insider، فإنه للوقت الحالي حصل الجيش الاوكراني على 7 آلاف صاروخ أمريكي، كما أرسلت بريطانيا نحو ألف صاروخ مضاد للدبابات. وبناء على بيان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، نقلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا "60 ألف صاروخ مضاد للدبابات و 25 ألف صاروخ مضاد للطائرات".في الوقت الذي قال فيه جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع لا تضع على الأسلحة التي ترسلها علامات محددة، مضيفا أن الجيش الأوكراني يحصل على هذه الشحنات من بولندا وينقلها إلى أوكرانيا.ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذه العملية بتوريد "سلاح للإرهابيين"، قائلا بأنه "كما تظهر التجارب السابقة ففي أي دولة تخضع لسيطرة ضعيفة، فإن السلاح ينتشر بما في ذلك في البلدان التي تأتي منها".وأضاف أنه "لم يكن عبثا أن يكون لدينا اتفاق مع الأمريكيين لسنوات عديدة بشأن تبادل المعلومات حول أي شحنات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة في الخارج".تاريخ أسود في تهريب الأسلحة وغسيل الأموالشهدت أوكرانيا في فترات الهدوء النسبي نقل أسلحة إلى جميع أنحاء العالم ففي عام 2013، ذكر تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه قبل ذلك بعامين قامت أوكرانيا بتجاوز عقوبات الأمم المتحدة وتزويد ليبيا بالسلاح وفي عام 2017 وصف تقرير لـ"مركز أبحاث الفساد والجريمة المنظمة" (OCCRP)، أن أوكرانيا أصبحت مركزا رئيسيا لغسيل الأموال حيث يتم شراء أسلحة من دول الاتحاد الأوروبي وبيعها لأفريقيا، وذكر التقرير المركبات المدرعة التي اشترتها شركة أوكرانية من بولندا، وانتهى بها المطاف في أوغندا.الأسلحة المرسلة لمساعدة أوكرانيا ستصوب مستقبلا بوجه من أرسلهاحذر الخبير العسكري، دميتري دورزينكو، من إمكانية أن تتدفق المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، إلى أفريقيا لتصل بعدها لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا بأن هذه الأسلحة يمكن ان تذهب لمناطق صراع أخرى في العراق وسوريا وليبيا.من جهته وصف الخبير العسكري فلاديسلاف شوريجين، أن الخطر الأكبر يكمن فيما سيحدث للسلاح بعد انتهاء العمليات العسكرية وكمثال على ذلك ما حدث في أفغانستان بعد خروج الجيش الأمريكي.مضيفا إن الأمريكيين في حيرة من أمرهم كيف أن الأوكرانيين يبعثرون ببساطة مئات الأسلحة والذخيرة باهظة الثمن.ووفقا له، فإن الأمريكيين قلقون أيضا من أن المصير نفسه الذي لا يحسد عليه ينتظر أسلحة أكبر كالمدفعية وأنظمة صواريخ. وآخر شيء يريده البنتاغون هو أن تبدأ كل هذه الأسلحة في الوقوع في أيدي الروس وفي أسواق السلاح العالمية. لذلك، فإن هذا البيان من قبل أوستن هو بالفعل من "دموع التماسيح". من الواضح أنه مع تطور الوضع في الجبهة ، ستستمر الأسلحة بالتدفق إلى السوق السوداء. وأكد شوريجين أن البنتاغون لا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك.واختتم شوريجين، قائلا إن المنطق الجيوسياسي للمواجهة مع روسيا يتضح أنه أقوى حتى من الاعتبارات الأمنية. إن الحملة ضد روسيا فوق كل القوانين، كغريزة الحفاظ على الذات. الأسهم عالية جدا. الرهان هو مستقبل أمريكا للعالم. إذا تمكنوا من سحق روسيا، فسوف يصبحون مهيمنين على مدى العقود القادمة. وإذا فشلوا في القيام بذلك، فإن النظام العالمي بأكمله الذي بناه الأمريكيون سيبدأ في الانهيار، لذا فهم لا يأبهون لقوانينهم الخاصة.

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري