https://arabic.sputniknews.com/20220513/توجيه-من-العاهل-السعودي-الملك-سلمان-بعد-وفاة-رئيس-الإمارات-1062198184.html
توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بعد وفاة رئيس الإمارات
توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بعد وفاة رئيس الإمارات
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها بعد وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:32+0000
2022-05-13T16:32+0000
2022-05-13T16:32+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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ووجّه الملك سلمان بإقامة صلاة الميت الغائب على الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد صلاة العشاء، اليوم الجمعة، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).وذكر بيان من الديوان الملكي السعودي أن "الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".وتابع البيان أن الملك سلمان وولي عهده "أعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم".وأضاف البيان الملكي أن "العاهل السعودي وولي عهده أكدا أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بعد وفاة رئيس الإمارات
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها بعد وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة.
ووجّه الملك سلمان بإقامة صلاة الميت الغائب على الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد صلاة العشاء، اليوم الجمعة، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا وكالة الأنباء السعودية
(واس).
وذكر بيان من الديوان الملكي السعودي أن "الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".
وتابع البيان أن الملك سلمان وولي عهده "أعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم".
وأضاف البيان الملكي أن "العاهل السعودي وولي عهده أكدا أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.