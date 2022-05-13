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https://arabic.sputniknews.com/20220513/حريق-ضخم-يلتهم-مجمعا-تجاريا-كبيرا-في-السعودية-فيديو-1062174584.html
حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا كبيرا في السعودية... فيديو
حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا كبيرا في السعودية... فيديو
اندلع حريق ضخم في مجمع الظهران مول في مدينة الخبر شرقي السعودية، فجر اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T08:19+0000
2022-05-13T08:19+0000
السعودية
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وتداول السعوديون خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل مقاطع مصورة للحريق.ويظهر في الفيديوهات المتداولة ارتفاع أعمدة دخان كثيف من المجمع التجاري على الرغم من تدخل فرق الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران.كما أظهرت لقطات استخدام الدفاع المدني السعودي للطائرات الهليكوبتر لإخماد الحريق.من جهته، أوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن حريقاً وقع في العوازل السقفية للمجمع المعروف، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن.يذكر أن قوانين السلامة في السعودية تحدد العديد من الإجراءات الواجب توافرها في المباني والمجمعات التجارية من أجل التصدي لأي حريق.
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حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا كبيرا في السعودية... فيديو

08:19 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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اندلع حريق ضخم في مجمع الظهران مول في مدينة الخبر شرقي السعودية، فجر اليوم الجمعة.
وتداول السعوديون خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل مقاطع مصورة للحريق.
ويظهر في الفيديوهات المتداولة ارتفاع أعمدة دخان كثيف من المجمع التجاري على الرغم من تدخل فرق الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران.
كما أظهرت لقطات استخدام الدفاع المدني السعودي للطائرات الهليكوبتر لإخماد الحريق.
من جهته، أوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن حريقاً وقع في العوازل السقفية للمجمع المعروف، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن.
يذكر أن قوانين السلامة في السعودية تحدد العديد من الإجراءات الواجب توافرها في المباني والمجمعات التجارية من أجل التصدي لأي حريق.
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