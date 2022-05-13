حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا كبيرا في السعودية... فيديو
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
اندلع حريق ضخم في مجمع الظهران مول في مدينة الخبر شرقي السعودية، فجر اليوم الجمعة.
وتداول السعوديون خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل مقاطع مصورة للحريق.
ويظهر في الفيديوهات المتداولة ارتفاع أعمدة دخان كثيف من المجمع التجاري على الرغم من تدخل فرق الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران.
#السعوديه— Abu Mahmoud (@zaeem16064429) May 13, 2022
الدفاع المدني يباشر حريق في مجمع #الظهران_مول صباح اليوم .. pic.twitter.com/9LD6Sa503V
كما أظهرت لقطات استخدام الدفاع المدني السعودي للطائرات الهليكوبتر لإخماد الحريق.
الدفاع المدني السعودي يخمد حريق ضخم في #مجمع_الظهران التجاري بـ #الخبر بمشاركة الطيران العمودي.#السياق #السعودية #الظهران_مول pic.twitter.com/RyaZXlGGDA— السياق (@alsyaaq) May 13, 2022
من جهته، أوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن حريقاً وقع في العوازل السقفية للمجمع المعروف، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن.
يباشر مدني #الخبر حريقاً في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/qxybBvj6h2— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022
يذكر أن قوانين السلامة في السعودية تحدد العديد من الإجراءات الواجب توافرها في المباني والمجمعات التجارية من أجل التصدي لأي حريق.