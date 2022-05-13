https://arabic.sputniknews.com/20220513/حماس-تدعو-إلى-إجراءات-عاجلة-منها-سرعة-تشكيل-قيادة-موحدة-للمواجهة-الشاملة-مع-إسرائيل-1062198024.html
حماس تدعو إلى إجراءات عاجلة منها سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل
حماس تدعو إلى إجراءات عاجلة منها سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل
دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:25+0000
2022-05-13T16:25+0000
2022-05-13T16:41+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_da64a1cba5f5bdf6606cf1547b53bbf1.jpg
وقال هنية في تصريح صحفي له: "إن كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن ويخشى رفع علم فلسطين، لن يكتب له الاستمرار ولا بقاء له على أرضنا"، وفقا لصحيفة "القدس".وأضاف: "كما كانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تكشف إجرام المحتل في حياتها، فها هي اليوم في تشييع جثمانها تكشف وحشية هذا الكيان من جديد".ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ"كيان الاحتلال" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.وأصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، نتيجة هجوم القوات الإسرائيلية على المشاركين في جنازة تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي في القدس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_232:0:2664:1824_1920x0_80_0_0_d617b16ee3b2056721a664ca2791b152.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حماس تدعو إلى إجراءات عاجلة منها سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل
16:25 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي".
وقال هنية في تصريح صحفي له: "إن كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن ويخشى رفع علم فلسطين، لن يكتب له الاستمرار ولا بقاء له على أرضنا"، وفقا لصحيفة "القدس"
.
وأضاف: "كما كانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تكشف إجرام المحتل في حياتها، فها هي اليوم في تشييع جثمانها تكشف وحشية هذا الكيان من جديد".
وتابع: "نحن في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية، وسوف نمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".
ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ"كيان الاحتلال" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.
وأصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، نتيجة هجوم القوات الإسرائيلية على المشاركين في جنازة تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي في القدس.