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https://arabic.sputniknews.com/20220513/حماس-تدعو-إلى-إجراءات-عاجلة-منها-سرعة-تشكيل-قيادة-موحدة-للمواجهة-الشاملة-مع-إسرائيل-1062198024.html
حماس تدعو إلى إجراءات عاجلة منها سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل
حماس تدعو إلى إجراءات عاجلة منها سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل
دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:25+0000
2022-05-13T16:41+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقال هنية في تصريح صحفي له: "إن كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن ويخشى رفع علم فلسطين، لن يكتب له الاستمرار ولا بقاء له على أرضنا"، وفقا لصحيفة "القدس".وأضاف: "كما كانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تكشف إجرام المحتل في حياتها، فها هي اليوم في تشييع جثمانها تكشف وحشية هذا الكيان من جديد".ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ"كيان الاحتلال" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.وأصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، نتيجة هجوم القوات الإسرائيلية على المشاركين في جنازة تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي في القدس.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

حماس تدعو إلى إجراءات عاجلة منها سرعة تشكيل قيادة موحدة للمواجهة الشاملة مع إسرائيل

16:25 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 13.05.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي".
وقال هنية في تصريح صحفي له: "إن كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن ويخشى رفع علم فلسطين، لن يكتب له الاستمرار ولا بقاء له على أرضنا"، وفقا لصحيفة "القدس".
وأضاف: "كما كانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تكشف إجرام المحتل في حياتها، فها هي اليوم في تشييع جثمانها تكشف وحشية هذا الكيان من جديد".

وتابع: "نحن في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية، وسوف نمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".

ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ"كيان الاحتلال" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.
وأصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، نتيجة هجوم القوات الإسرائيلية على المشاركين في جنازة تشييع جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي في القدس.
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