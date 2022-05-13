https://arabic.sputniknews.com/20220513/حمى-غير-معروفة-تتفشى-في-كوريا-الشمالية-وتصيب-عشرات-الآلاف-1062166643.html
حمى غير معروفة تتفشى في كوريا الشمالية وتصيب عشرات الآلاف
حمى غير معروفة تتفشى في كوريا الشمالية وتصيب عشرات الآلاف
أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بتفشي حمى غير معروفة، أصابت حوالي 350 ألف شخص في كوريا الشمالية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T00:46+0000
2022-05-13T00:46+0000
2022-05-13T00:46+0000
زعيم كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء أن أكثر من 162 ألف مريض قد عولجوا حتى الآن.ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الحمى مرتبطة بكوفيد-19، الذي أبلغت بيونغ يانغ أمس تفشيه في البلاد لأول مرة منذ ظهور الوباء.وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت كوريا الشمالية عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مع ست وفيات.والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/كوريا-الشمالية-تسجل-أكثر-من-18-ألف-إصابة-بكورونا-1062165451.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية
حمى غير معروفة تتفشى في كوريا الشمالية وتصيب عشرات الآلاف
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أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بتفشي حمى غير معروفة، أصابت حوالي 350 ألف شخص في كوريا الشمالية.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء أن أكثر من 162 ألف مريض قد عولجوا حتى الآن.
ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الحمى مرتبطة بكوفيد-19، الذي أبلغت بيونغ يانغ أمس تفشيه في البلاد لأول مرة منذ ظهور الوباء.
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت كوريا الشمالية عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مع ست وفيات.
والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".
وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة
".