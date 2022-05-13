https://arabic.sputniknews.com/20220513/خارجية-بيلاروسيا-عدم-مشاركة-مينسك-وروسيا-في-الشؤون-الدولية-سيعرض-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-للخطر-1062176106.html
خارجية بيلاروسيا: عدم مشاركة مينسك وروسيا في الشؤون الدولية سيعرض المفاوضات بشأن أوكرانيا للخطر
خارجية بيلاروسيا: عدم مشاركة مينسك وروسيا في الشؤون الدولية سيعرض المفاوضات بشأن أوكرانيا للخطر
قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن محاولات الحد من مشاركة بيلاروسيا وروسيا في الشؤون الدولية من شأنها أن تعرض للخطر آفاق عملية مفاوضات سلمية في... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:11+0000
2022-05-13T09:11+0000
2022-05-13T09:11+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية، أدلى ماكي بهذا التصريح اليوم الجمعة في دوشنبيه، خلال مشاركته في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول المستقلة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية البيلاروسية شدد على أن محاولات الحد من مشاركة بيلاروسيا وروسيا في الشؤون الدولية لن تسهم فقط في تسوية الوضع في أوكرانيا، بل ستهدد آفاق المفاوضات السلمية العملية، التي لعبت جمهورية بيلاروس في تنظيمها دورا مهما".وخلال الاجتماع، تبادل رؤساء الشؤون الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والتعاون داخل رابطة الدول المستقلة، وناقشوا الوضع الحالي في فضاء الرابطة، مع إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التحديات والتهديدات الحديثة للأمن الدولي. كما تحدثت الأطراف لصالح مواصلة تنفيذ برنامج العمل لتكثيف الشراكة بين وزارات خارجية الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة من أجل تعزيز التعاون المتعدد الأوجه داخل الرابطة والسلطة الدولية لرابطة الدول المستقلة. وسيعقد الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة في 13 أكتوبر 2022 في نور سلطان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
خارجية بيلاروسيا: عدم مشاركة مينسك وروسيا في الشؤون الدولية سيعرض المفاوضات بشأن أوكرانيا للخطر
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قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن محاولات الحد من مشاركة بيلاروسيا وروسيا في الشؤون الدولية من شأنها أن تعرض للخطر آفاق عملية مفاوضات سلمية في أوكرانيا.
وبحسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية، أدلى ماكي بهذا التصريح اليوم الجمعة في دوشنبيه، خلال مشاركته في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول المستقلة.
وشدد ماكي في خطابه على أن بيلاروسيا تؤيد أسرع تسوية ممكنة للنزاع في أوكرانيا من خلال الوسائل الدبلوماسية القائمة على توازن المصالح وبناء حل متوازن ومستدام. آلية أمنية أوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية البيلاروسية شدد على أن محاولات الحد من مشاركة بيلاروسيا وروسيا في الشؤون الدولية لن تسهم فقط في تسوية الوضع في أوكرانيا، بل ستهدد آفاق المفاوضات السلمية العملية، التي لعبت جمهورية بيلاروس في تنظيمها دورا مهما".
وخلال الاجتماع، تبادل رؤساء الشؤون الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والتعاون داخل رابطة الدول المستقلة، وناقشوا الوضع الحالي في فضاء الرابطة، مع إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التحديات والتهديدات الحديثة للأمن الدولي.
ودعا رئيس وزارة الخارجية البيلاروسية إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف للدول الأعضاء في الرابطة وتنسيق أوثق للإجراءات على المحيط الخارجي وتم التأكيد على أنه نتيجة للاجتماع، تم التوقيع على عدد من الوثائق التي تهدف إلى تعميق التعاون في مجال رابطة الدول المستقلة في السياسة الخارجية والمجالات الإنسانية.
كما تحدثت الأطراف لصالح مواصلة تنفيذ برنامج العمل لتكثيف الشراكة بين وزارات خارجية الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة من أجل تعزيز التعاون المتعدد الأوجه داخل الرابطة والسلطة الدولية لرابطة الدول المستقلة. وسيعقد الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة في 13 أكتوبر 2022 في نور سلطان.