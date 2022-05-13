https://arabic.sputniknews.com/20220513/خبير-اقتصادي-الدولار-يعادل-اليورو-خلال-6-أشهر-1062186034.html

خبير اقتصادي: الدولار يعادل اليورو خلال 6 أشهر

خبير اقتصادي: الدولار يعادل اليورو خلال 6 أشهر

أشار تقرير إعلامي إلى أنه في غضون 6 أشهر سيصبح اليورو معادلا للدولار للمرة الأولى منذ عام 2002. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T12:45+0000

2022-05-13T12:45+0000

2022-05-13T12:45+0000

اقتصاد

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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن أكبر مركز للأصول في أوروبا يراهن على أن اليورو سوف يتساوى مع الدولار الأمريكي هذا العام، حيث أن التهديد المتزايد بالركود يمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة فوق الصفر.وقال فينسينت مورتيير، كبير مسؤولي الاستثمار في Amundi، إنه يتوقع أن يعطي البنك المركزي الأوروبي الأولوية لإبقاء غطاء على تكاليف الاقتراض الحكومية على محاربة التضخم. وأضاف مورتيير، قائلا: "إننا نواجه نموا أقل أو ربما ركودا في منطقة اليورو. نرى اليورو على قدم المساواة مع الدولار في الأشهر الستة المقبلة".واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 1.047 دولار الذي وصل إليه في أواخر أبريل/نيسان بعد الانخفاض الذي جاء مع استعداد الأسواق لسلسلة من الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو نظيره الأمريكي، وإن كان ذلك بشكل أبطأ، مع معارضة بعض أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة في يوليو/تموز، وهي الأولى منذ 2011 حيث تراجعت في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع التضخم.ووفقا لمورتيير، فإن التفويض الرسمي للبنك المركزي الأوروبي - لإبقاء التضخم قريبا من 2 في المئة - أصبح في الواقع أولويته الثالثة خلف الحفاظ على "سلامة منطقة اليورو" من خلال الحد من الفجوات في تكاليف الاقتراض بين الدول الأعضاء، ودعم النمو الاقتصادي التي تسببت بها العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/بلومبرغ-الروبل-أفضل-عملة-عالمية-لهذا-العام-1062134863.html

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