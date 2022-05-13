https://arabic.sputniknews.com/20220513/رئيس-بولندا-روسيا-ستضطر-إلى-دفع-تعويض-لأوكرانيا-1062184205.html
رئيس بولندا: روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا
رئيس بولندا: روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:23+0000
2022-05-13T12:23+0000
2022-05-13T12:23+0000
روسيا
العالم
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وقال دودا للصحفيين: "نعتقد بشدة أن المجتمع الدولي... سيجبر روسيا على دفع تعويض لمجرد استعادة ما دمر في أوكرانيا".أدلى السياسيون البولنديون مؤخرًا بتصريحات صاخبة مناهضة لروسيا أكثر من مرة على خلفية العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بولندا تعمل على تدمير العلاقات مع روسيا. ووفقًا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن بولندا تنتهج سياسة موالية لأمريكا ومعارضة لروسيا منذ عشر سنوات، وأن مثل هذا المسار ليس سوى حماقة سياسية. كما نصح الأوكرانيين "بعدم الانغماس في أحلام عبثية بعد تصريحات دودا، حيث لن يكون هناك المزيد من الحدود بين كييف ووارسو، لأن مهمة البولنديين هي استعادة الأراضي التاريخية، ونتيجة لذلك ستفقد أوكرانيا دولتها".هذا وتعرض السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، لهجوم أثناء وضع الورود على ضريح الجنود السوفيت إحياء لذكرى يوم النصر على النازية، وتم إلقاء شراب باللون الأحمر عليه، وتعليقًا على الحادث، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "السلطات البولندية داست على الأخلاق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
رئيس بولندا: روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا.
وقال دودا للصحفيين: "نعتقد بشدة أن المجتمع الدولي... سيجبر روسيا على دفع تعويض لمجرد استعادة ما دمر في أوكرانيا".
أدلى السياسيون البولنديون مؤخرًا بتصريحات صاخبة مناهضة لروسيا أكثر من مرة على خلفية العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بولندا تعمل على تدمير العلاقات مع روسيا. ووفقًا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن بولندا تنتهج سياسة موالية لأمريكا ومعارضة لروسيا منذ عشر سنوات، وأن مثل هذا المسار ليس سوى حماقة سياسية. كما نصح الأوكرانيين "بعدم الانغماس في أحلام عبثية بعد تصريحات دودا، حيث لن يكون هناك المزيد من الحدود بين كييف ووارسو، لأن مهمة البولنديين هي استعادة الأراضي التاريخية، ونتيجة لذلك ستفقد أوكرانيا دولتها".
هذا وتعرض السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، لهجوم أثناء وضع الورود على ضريح الجنود السوفيت إحياء لذكرى يوم النصر على النازية، وتم إلقاء شراب باللون الأحمر عليه، وتعليقًا على الحادث، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "السلطات البولندية داست على الأخلاق".