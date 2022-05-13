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https://arabic.sputniknews.com/20220513/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعرب-عن-جاهزية-بلاده-لمساعدة-جارتها-الشمالية-في-أزمة-كورونا-1062187091.html
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن جاهزية بلاده لمساعدة جارتها الشمالية في أزمة كورونا
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن جاهزية بلاده لمساعدة جارتها الشمالية في أزمة كورونا
قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ إين-سون، اليوم الجمعة، إن الرئيس يون سيوك يول عرض إرسال "لقاحات كورونا" إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم من... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:51+0000
2022-05-13T12:51+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ إين-سون في بيان إن "الرئيس يون سيوك يول يخطط لتزويد الشعب الكوري الشمالي بلقاحات كورونا وإمدادات طبية أخرى"، حسبما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.وأردفت: "يقال إن الحالات المشتبه بها تتزايد بشكل كبير في كوريا الشمالية مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا الهائل، وسنجري مناقشات مع الجانب الكوري الشمالي حول التفاصيل".وقال يون في وقت لاحق إن كوريا الجنوبية ستقترح محادثات مع كوريا الشمالية بشأن عرضه، وقال للصحفيين خلال زيارته الأولى لغرفة الصحافة في المكتب الرئاسي الجديد عندما سئل عما إذا كان يعتزم اقتراح محادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية بشأن اللقاحات: "بالطبع بشكل أساسي من خلال وزارة الوحدة"، ويُشار إلى أن وزارة الوحدة هي المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين.وقال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية للصحفيين إن وضع كوريا الشمالية أسوأ مما يُعلن عنه.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نعرف أكثر مما تم الإعلان عنه، الأمر أكثر جدية مما كان يعتقد".وأضاف أن "الشمال لم يتواصل مع الجنوب بعد، لكن سيئول ستظل مستعدة للتجاوب إذا طلبت المساعدة بموجب مبدأ فصل المساعدات الإنسانية عن القضايا العسكرية والأمنية".ولم يخض المسؤول في التفاصيل، لكنه كان يشير على ما يبدو إلى العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية التي تحول دون معظم التبادلات الاقتصادية مع البلاد، حسب الوكالة.وقال المسؤول إن قرار تقديم المساعدة لم يناقش مسبقا مع الولايات المتحدة.ظهر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في 12 أيار/مايو مرتديا قناعا لأول مرة، وذلك خلال اجتماع طارئ، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن جاهزية بلاده لمساعدة جارتها الشمالية في أزمة كورونا

12:51 GMT 13.05.2022
© Sputnikمعلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ إين-سون، اليوم الجمعة، إن الرئيس يون سيوك يول عرض إرسال "لقاحات كورونا" إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم من اعتراف بيونغ يانغ بتفشي المرض فيها للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة عالميا.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ إين-سون في بيان إن "الرئيس يون سيوك يول يخطط لتزويد الشعب الكوري الشمالي بلقاحات كورونا وإمدادات طبية أخرى"، حسبما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.
وأردفت: "يقال إن الحالات المشتبه بها تتزايد بشكل كبير في كوريا الشمالية مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا الهائل، وسنجري مناقشات مع الجانب الكوري الشمالي حول التفاصيل".
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وقال يون في وقت لاحق إن كوريا الجنوبية ستقترح محادثات مع كوريا الشمالية بشأن عرضه، وقال للصحفيين خلال زيارته الأولى لغرفة الصحافة في المكتب الرئاسي الجديد عندما سئل عما إذا كان يعتزم اقتراح محادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية بشأن اللقاحات: "بالطبع بشكل أساسي من خلال وزارة الوحدة"، ويُشار إلى أن وزارة الوحدة هي المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين.
وقال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية للصحفيين إن وضع كوريا الشمالية أسوأ مما يُعلن عنه.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نعرف أكثر مما تم الإعلان عنه، الأمر أكثر جدية مما كان يعتقد".
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وأضاف أن "الشمال لم يتواصل مع الجنوب بعد، لكن سيئول ستظل مستعدة للتجاوب إذا طلبت المساعدة بموجب مبدأ فصل المساعدات الإنسانية عن القضايا العسكرية والأمنية".
ولم يخض المسؤول في التفاصيل، لكنه كان يشير على ما يبدو إلى العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية التي تحول دون معظم التبادلات الاقتصادية مع البلاد، حسب الوكالة.
وقال المسؤول إن قرار تقديم المساعدة لم يناقش مسبقا مع الولايات المتحدة.
ظهر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في 12 أيار/مايو مرتديا قناعا لأول مرة، وذلك خلال اجتماع طارئ، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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