https://arabic.sputniknews.com/20220513/رئيس-وزراء-المجر-يسمي-الوزراء-الجدد-لحكومته-1062196837.html
رئيس وزراء المجر يسمي الوزراء الجدد لحكومته
رئيس وزراء المجر يسمي الوزراء الجدد لحكومته
كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن قائمة وزراء حكومته المستقبلية، حيث احتفظ بيتر زيجارتو بمنصبه كوزير للخارجية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:56+0000
2022-05-13T15:56+0000
2022-05-13T15:56+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونشر أوربان بمواقع التواصل الاجتماعي قائمة بالوزراء الذين سيتسلمون حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.ويحتفظ بعض المسؤولين بحقائبهم كوزير الخارجية بيتر زيجارتو ووزير المالية ميهاي فارغا ووزيرة العدل يوديت فارغا ورئيس مكتب رئيس الوزراء غيورغي غوياش.وسيحل كريشتوف زالاي بوبروفنيكي محل وزير الدفاع الذي سيحل محل تيبور بينكي.ونقلت وكالة أنباء "إم.تي.آي" عن المتحدث باسم رئيس الوزراء برتالان هفاسي قوله: "بناء على تعليمات من الرئيس، اتفق رئيس الوزراء فيكتور أوربان مع وزراء حكومته المستقبلية، على العمل معا على مدى السنوات الأربع المقبلة".وصرح وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، في 12 أيار/مايو، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة كما ولن تسمح بإمدادات السلاح عبر أراضيها.وقال زيجارتو في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا نريد أن تكون الحدود المجرية الأوكرانية نقطة عبور لتسليم الأسلحة. ولن نرسل ولن نسمح بنقل أسلحة عبر المجر".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/أوربان-فكرة-فرض-حظر-على-موارد-الطاقة-الروسية-بمثابة-قنبلة-ذرية-للمجر-1061898001.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء المجر يسمي الوزراء الجدد لحكومته
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كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن قائمة وزراء حكومته المستقبلية، حيث احتفظ بيتر زيجارتو بمنصبه كوزير للخارجية.
ونشر أوربان بمواقع التواصل الاجتماعي قائمة بالوزراء الذين سيتسلمون حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.
ويحتفظ بعض المسؤولين بحقائبهم كوزير الخارجية بيتر زيجارتو ووزير المالية ميهاي فارغا ووزيرة العدل يوديت فارغا ورئيس مكتب رئيس الوزراء غيورغي غوياش.
وسيحل كريشتوف زالاي بوبروفنيكي محل وزير الدفاع الذي سيحل محل تيبور بينكي.
ونقلت وكالة أنباء "إم.تي.آي" عن المتحدث باسم رئيس الوزراء برتالان هفاسي قوله: "بناء على تعليمات من الرئيس، اتفق رئيس الوزراء فيكتور أوربان مع وزراء حكومته المستقبلية، على العمل معا على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وصرح وزير خارجية المجر
، بيتر زيجارتو، في 12 أيار/مايو، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة كما ولن تسمح بإمدادات السلاح عبر أراضيها.
وقال زيجارتو في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا نريد أن تكون الحدود المجرية الأوكرانية نقطة عبور لتسليم الأسلحة. ولن نرسل ولن نسمح بنقل أسلحة عبر المجر".