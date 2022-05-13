https://arabic.sputniknews.com/20220513/رئيس-وفاق-سطيف-سنحاول-حفظ-ماء-الوجه-خلال-مباراة-الأهلي-1062177635.html
رئيس وفاق سطيف: سنحاول حفظ ماء الوجه خلال مباراة الأهلي
رئيس وفاق سطيف: سنحاول حفظ ماء الوجه خلال مباراة الأهلي
قال عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، إن فرصة فريقه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:44+0000
2022-05-13T09:44+0000
2022-05-13T09:44+0000
ماتش الأهلي اليوم
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وجاءت تصريحات سرار قبل لقاء الإياب بين الأهلي المصري ووفاق سطيف، المقرر له يوم غد السبت، بعد فوز الأول بنتيجة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.وقال سرار في تصريحات لصحيفة "المساء" الجزائرية: "يجب أن نكون واقعيين. سنحاول حفظ ماء الوجه ولو بتحقيق فوز بسيط يمكننا من الخروج مرفوعي الرأس".وأكد أن "لاعبي الأهلي كانوا في مهمة سهلة بالذهاب ووصلوا لمرمانا بسهولة واخترقوا دفاعتنا بأريحية كبيرة".وأوضح: "أمامنا مباراة صعبة ولا يمكن القول إن الوفاق يمكنه التأهل وإحداث ريمونتادا وبعد ذلك يحاول الجميع محاسبتي على هذا الحديث".وأضاف: "خسارة لقاء القاهرة جعلتنا نفقد الشجاعة والتوجه للرعاة، لكننا نعمل على تتوفير كل الإمكانيات المالية لهذه الفريق قبل بداية الموسم الجديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأهلي-المصري-يصدر-بيانا-رسميا-بشأن-ملعب-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1061994384.html
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ماتش الأهلي اليوم
رئيس وفاق سطيف: سنحاول حفظ ماء الوجه خلال مباراة الأهلي
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قال عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، إن فرصة فريقه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة.
وجاءت تصريحات سرار قبل لقاء الإياب بين الأهلي المصري ووفاق سطيف، المقرر له يوم غد السبت، بعد فوز الأول بنتيجة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.
وقال سرار في تصريحات لصحيفة "المساء" الجزائرية: "يجب أن نكون واقعيين. سنحاول حفظ ماء الوجه ولو بتحقيق فوز بسيط يمكننا من الخروج مرفوعي الرأس".
وأكد أن "لاعبي الأهلي كانوا في مهمة سهلة بالذهاب ووصلوا لمرمانا بسهولة واخترقوا دفاعتنا بأريحية كبيرة".
وأوضح: "أمامنا مباراة صعبة ولا يمكن القول إن الوفاق يمكنه التأهل وإحداث ريمونتادا وبعد ذلك يحاول الجميع محاسبتي على هذا الحديث".
وأضاف: "خسارة لقاء القاهرة
جعلتنا نفقد الشجاعة والتوجه للرعاة، لكننا نعمل على تتوفير كل الإمكانيات المالية لهذه الفريق قبل بداية الموسم الجديد".