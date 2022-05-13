https://arabic.sputniknews.com/20220513/رابطة-العالم-الإسلامي-تدين-الهجوم-الجديد-في-سيناء-وتصفه-بـ-إجرام-غادر-1062181017.html

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الجديد في سيناء وتصفه بـ "إجرام غادر"

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الجديد في سيناء وتصفه بـ "إجرام غادر"

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الجديد الذي استهدف نقطة أمنية شمال سيناء المصرية، واصفة إياه بـ"إجرام غادر". 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T11:13+0000

2022-05-13T11:13+0000

2022-05-13T11:13+0000

مصر

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101618/36/1016183626_0:169:4860:2903_1920x0_80_0_0_bc9104a81f35f2805790541ab222105a.jpg

وأفادت صحيفة عكاظ، صباح اليوم الجمعة، بأن محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين قد ندد بهذا الهجوم الإجرامي الغادر، مطالبا مواصلة الجهد الدولي المشترك على مختلف المحاور، من أجل دحر التطرف والإرهاب والقضاء على منابعه.وجدد العيسى التأكيد أن "هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد مصر إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب واستئصاله"، مشددا باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.وأعلنت القوات المسلحة المصرية، أول أمس الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار/ مايو الجاري، لافتة أيضا إلى مقتل 23 مسلحا خلال العمليات.جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قال فيه إنه خلال جهود وتنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 من مايو/ أيار الجاري وحتى اليوم، تمت ملاحقة "عناصر إرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية".أصدر الجيش المصري، مساء الاثنين الماضي، بيانا أكد فيه "استمرار توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري".وقال البيان إن "قوات حرس الحدود تمكنت، على الاتجاه الإستراتيجي الغربي وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنه كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة"، كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقتل-5-عناصر-من-الجيش-المصري-خلال-عمليات-في-سيناء-من-7-مايو-الجاري--1062112880.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, العالم العربي