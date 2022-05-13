https://arabic.sputniknews.com/20220513/رسميا-إثيوبيا-تعلن-نقل-مباراتها-ضد-مصر-بتصفيات-أمم-أفريقيا-إلى-دولة-أخرى-1062179331.html
رسميا... إثيوبيا تعلن نقل مباراتها ضد مصر بتصفيات أمم أفريقيا إلى دولة أخرى
رسميا... إثيوبيا تعلن نقل مباراتها ضد مصر بتصفيات أمم أفريقيا إلى دولة أخرى
أعلنت إثيوبيا رسميا نقل مباراتها ضد مصر بتصفيات أمم أفريقيا إلى دولة أخرى. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:31+0000
2022-05-13T10:31+0000
2022-05-13T10:31+0000
مصر
أخبار إثيوبيا
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وقال الاتحاد الإثيوبي في بيان، إن مالاوي ستستضيف مباريات المنتخب الإثيوبي وأن الاتفاق تم بين الاتحادين الرسميين لكلا البلدين.وتقع إثيوبيا في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي ومصر.ومن المقرر إقامة مباراة مصر وإثيوبيا، يوم 9 يونيو/حزيران المقبل، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار إثيوبيا, رياضة, منتخب مصر الوطني
رسميا... إثيوبيا تعلن نقل مباراتها ضد مصر بتصفيات أمم أفريقيا إلى دولة أخرى
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أعلنت إثيوبيا رسميا نقل مباراتها ضد مصر بتصفيات أمم أفريقيا إلى دولة أخرى.
وقال الاتحاد الإثيوبي في بيان، إن مالاوي ستستضيف مباريات المنتخب الإثيوبي وأن الاتفاق تم بين الاتحادين الرسميين لكلا البلدين.
وكان الاتحاد الأفريقي قد رفض لعب إثيوبيا
على ملعبها بسبب عدم موافته للاشتراطات الخاصة بـ"كاف"، ومنحها مهلة حتى يوم 12 مايو/أيار لتحديد ملعب خارج إثيوبيا.
وتقع إثيوبيا في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي ومصر
.
ومن المقرر إقامة مباراة مصر وإثيوبيا، يوم 9 يونيو/حزيران المقبل، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.