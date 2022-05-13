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رسميا... إعلان أسماء المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
رسميا... إعلان أسماء المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
أُعلن، اليوم الجمعة، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:47+0000
2022-05-13T12:47+0000
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ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، تضم القائمة 8 لاعبين يتنافسون لحصد الجائزة.وجاءت القائمة كالتالي:- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).- غارود بوين (وست هام يونايتد).- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).- بوكايو ساكا (آرسنال).- محمد صلاح (ليفربول).- سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبر).- جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون).وأمام المشجعين حتى الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل بتوقيت غرينيتش، للتصويت لمرشحهم المفضل، وسيتم دمج أصواتهم مع أصوات قادة الفرق الـ20 في المسابقة، ولجنة من الخبراء لتحديد الفائز.ويأمل دي بروين وصلاح بالفوز بالجائزة للمرة الثانية، وكان كيفين فاز بالجائزة منذ عامين، فيما نال نجم ليفربول هذا اللقب عام 2018.ومن بين أبرز الغائبين عن قائمة هذا الموسم ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رابطة-النقاد-والصحفيين-الإنجليزية-تمنح-محمد-صلاح-جائزة-أفضل-لاعب-في-عام-2022-1061732129.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, ليفربول

رسميا... إعلان أسماء المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

12:47 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKأرسنال وليدز في الدوري الإنجليزي
أرسنال وليدز في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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أُعلن، اليوم الجمعة، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.
ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، تضم القائمة 8 لاعبين يتنافسون لحصد الجائزة.

وجاءت القائمة كالتالي:

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).
- غارود بوين (وست هام يونايتد).
- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).
- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
- بوكايو ساكا (آرسنال).
- محمد صلاح (ليفربول).
- سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبر).
- جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون).
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وأمام المشجعين حتى الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل بتوقيت غرينيتش، للتصويت لمرشحهم المفضل، وسيتم دمج أصواتهم مع أصوات قادة الفرق الـ20 في المسابقة، ولجنة من الخبراء لتحديد الفائز.
ويأمل دي بروين وصلاح بالفوز بالجائزة للمرة الثانية، وكان كيفين فاز بالجائزة منذ عامين، فيما نال نجم ليفربول هذا اللقب عام 2018.
ومن بين أبرز الغائبين عن قائمة هذا الموسم ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.
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