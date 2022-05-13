https://arabic.sputniknews.com/20220513/رغد-صدام-حسين-تحذر-من-منتحلة-لشخصيتها-وتتشبه-بها-1062200657.html
رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها
رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها
حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T18:34+0000
2022-05-13T18:34+0000
2022-05-13T18:34+0000
العراق
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ونشرت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها "مريضة نفسيا جديدة"، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.وتحرص رغد صدام حسين طوال الوقت على تكذيب الشائعات التي تطالها أو التصريحات المنسوبة لها، ومنها تداول منشور يحمل صورة لها وأخرى لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والتي تقول له من خلاله: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".من ناحية أخرى، نعت رغد صدام حسين حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/رغد-صدام-حسين-تخرج-عن-صمتها-بشأن-تصريحات-منسوبة-لها-بشأن-جثة-طارق-عزيز-1059258347.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها
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حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها "مريضة نفسيا جديدة"، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.
وتحرص رغد صدام حسين طوال الوقت على تكذيب الشائعات التي تطالها أو التصريحات المنسوبة لها، ومنها تداول منشور يحمل صورة لها وأخرى لزعيم التيار الصدري في العراق
، مقتدى الصدر، والتي تقول له من خلاله: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".
من ناحية أخرى، نعت رغد صدام حسين حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة.