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https://arabic.sputniknews.com/20220513/رغد-صدام-حسين-تحذر-من-منتحلة-لشخصيتها-وتتشبه-بها-1062200657.html
رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها
رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها
حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏ 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T18:34+0000
2022-05-13T18:34+0000
العراق
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ونشرت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها "مريضة نفسيا جديدة"، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.وتحرص رغد صدام حسين طوال الوقت على تكذيب الشائعات التي تطالها أو التصريحات المنسوبة لها، ومنها تداول منشور يحمل صورة لها وأخرى لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والتي تقول له من خلاله: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".من ناحية أخرى، نعت رغد صدام حسين حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/رغد-صدام-حسين-تخرج-عن-صمتها-بشأن-تصريحات-منسوبة-لها-بشأن-جثة-طارق-عزيز-1059258347.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها

18:34 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
.رغد صدام حسين
© AFP 2022 / KHALED FAZAA
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حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏
ونشرت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها "مريضة نفسيا جديدة"، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.
وتحرص رغد صدام حسين طوال الوقت على تكذيب الشائعات التي تطالها أو التصريحات المنسوبة لها، ومنها تداول منشور يحمل صورة لها وأخرى لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والتي تقول له من خلاله: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".
رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها بشأن جثة طارق عزيز
28 فبراير, 09:20 GMT
من ناحية أخرى، نعت رغد صدام حسين حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة.
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