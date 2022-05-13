https://arabic.sputniknews.com/20220513/روسيا-تجلي-نحو-23-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-خلال-24-ساعة--1062201554.html
روسيا تجلي نحو 23 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة
روسيا تجلي نحو 23 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة
أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 23... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T19:42+0000
2022-05-13T19:42+0000
2022-05-13T19:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 22 ألفا و985 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضي الروسية، من بينهم 3231 طفلا".وأضاف: "خلال اليوم الماضي ... قدم 117 مواطنا من مواطنين أجانب وأوكرانيين طلبا لإجلائهم إلى أراضي روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك إلى مناطق زابوروجي ونيكولاييف وخاركوف وخيرسون الخاضعة للسيطرة القوات المسلحة الروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الدفاع-الروسية-سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-32-موقعا-للقوات-الأوكرانية-ومقرات-الدفاع---1062199244.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تجلي نحو 23 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة
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أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 23 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 22 ألفا و985 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضي الروسية، من بينهم 3231 طفلا".
وأشار إلى أن عدد من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 1.26 مليون شخص، من بينهم 220 ألف طفل، مضيفا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تعمل في روسيا.
وأضاف: "خلال اليوم الماضي ... قدم 117 مواطنا من مواطنين أجانب وأوكرانيين طلبا لإجلائهم إلى أراضي روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك إلى مناطق زابوروجي ونيكولاييف وخاركوف وخيرسون الخاضعة للسيطرة القوات المسلحة الروسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.