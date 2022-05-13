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https://arabic.sputniknews.com/20220513/روسيا-تطلق-منصة-خاصة-بها-تنافس-يوتيوب-1062190801.html
روسيا تطلق منصة خاصة بها تنافس "يوتيوب"
روسيا تطلق منصة خاصة بها تنافس "يوتيوب"
قال ألكسندر مويسييف، الرئيس التنفيذي لمنصة RuTube (رو تيوب) إنه يخطط لإطلاق عملها بالكامل بحلول يوم الاثنين، 16 مايو/ أيار، وقد تمت استعادة رمز النظام الأساسي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:53+0000
2022-05-13T13:53+0000
روسيا
منوعات
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وقال مويسييف في لقاء مع "سبوتنيك" إن المنصة تعرضت لهجوم قرصنة قوي.ووفقا له، فإن النهج سيكون على النحو التالي: أولاً، تستعيد استضافة الفيديو الوظائف اللازمة للمستخدم، ثم للمدون. كما أكد أن الخيارات التالية متاحة بالفعل للمستخدمين اليوم، كالترخيص بالموقع، والبث المباشر (البث)، والبحث، والتعليقات، وزر "To TOP".واختتم قائلا: حاليا يتم العمل على RUTUBE Studio وإدارة الفيديو، ونتوقع أن يتم إطلاقه بالكامل بحلول يوم الاثنين.
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روسيا, منوعات

روسيا تطلق منصة خاصة بها تنافس "يوتيوب"

13:53 GMT 13.05.2022
CC0 / / شركة يوتيوب
شركة يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
CC0 / /
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قال ألكسندر مويسييف، الرئيس التنفيذي لمنصة RuTube (رو تيوب) إنه يخطط لإطلاق عملها بالكامل بحلول يوم الاثنين، 16 مايو/ أيار، وقد تمت استعادة رمز النظام الأساسي.
وقال مويسييف في لقاء مع "سبوتنيك" إن المنصة تعرضت لهجوم قرصنة قوي.

وأضاف مويسييف، قائلا: "في الوقت الحالي، تمت استعادة رمز النظام الأساسي بالكامل (بعد القرصنة التي تعرض لها الموقع)، ويتوفر للمستخدمين 99.5٪ من مكتبة الفيديو والبث المباشر للقنوات التلفزيونية. وسيتم فتح الوصول إلى خدمات النظام الأساسي بشكل تدريجي مع استعادة استضافة الفيديو والوظائف المقابلة بالكامل".

ووفقا له، فإن النهج سيكون على النحو التالي: أولاً، تستعيد استضافة الفيديو الوظائف اللازمة للمستخدم، ثم للمدون. كما أكد أن الخيارات التالية متاحة بالفعل للمستخدمين اليوم، كالترخيص بالموقع، والبث المباشر (البث)، والبحث، والتعليقات، وزر "To TOP".
واختتم قائلا: حاليا يتم العمل على RUTUBE Studio وإدارة الفيديو، ونتوقع أن يتم إطلاقه بالكامل بحلول يوم الاثنين.
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