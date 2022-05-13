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https://arabic.sputniknews.com/20220513/شركة-الطاقة-اليابانية-إينيوس-تعلن-تخليها-عن-النفط-الروسي-1062195521.html
شركة الطاقة اليابانية "إينيوس" تعلن تخليها عن النفط الروسي
شركة الطاقة اليابانية "إينيوس" تعلن تخليها عن النفط الروسي
أعلن رئيس شركة "إينيوس" أكبر شركة لبيع المنتجات النفطية في اليابان، تاكيشي سايتو، تخلي الشركة عن النفط الروسي قبل قرار الحكومة في هذا الصدد، وذلك بسبب "مخاطر... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:04+0000
2022-05-13T15:04+0000
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طوكيو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن سايتو، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي: "حتى قبل إعلان الحكومة فرض الحظر على استيراد النفط الروسي، توقفنا عن شرائه بسبب مخاطر تتعلق بسمعتنا".وأوضح أنه حتى الآن كانت حصة النفط الروسي في سلة الشركة قد بلغ نسبة 5 في المائة، وانتهت مدة عقود النفط الروسي، التي أبرمت قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في نيسان/ أبريل من هذا العام.وكان هذا المؤتمر الصحفي مكرسا لتلخيص نتائج السنة المالية الماضية (1أبريل/ نيسان عام 2021 - 31 مارس/آذار عام 2022). وقد بلغت زيادة في حجم مبيعات الشركة خلال هذه الفترة نسبة 42.6 في المائة، لتصل إلى 10.9 تريليون ين (84.6 مليار دولار) ، بينما زاد صافي الربح 4.7 مرة إلى 537.1 مليار ين (4.16 مليار دولار).وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عقب قمة مجموعة السبع على الإنترنت، أن اليابان اتخذت "قرارا صعبا" يقضي بــ"حظر استيراد النفط الروسي من حيث المبدأ" وذلك لأن وحدة دول مجموعة السبع هي الأهم"؛ ومع ذلك، لم يتم تحديد مواعيد محددة بعد.
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شركة الطاقة اليابانية "إينيوس" تعلن تخليها عن النفط الروسي

15:04 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الذهاب إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
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أعلن رئيس شركة "إينيوس" أكبر شركة لبيع المنتجات النفطية في اليابان، تاكيشي سايتو، تخلي الشركة عن النفط الروسي قبل قرار الحكومة في هذا الصدد، وذلك بسبب "مخاطر تتعلق بـسمعتها" على حد وصفه.
طوكيو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن سايتو، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي: "حتى قبل إعلان الحكومة فرض الحظر على استيراد النفط الروسي، توقفنا عن شرائه بسبب مخاطر تتعلق بسمعتنا".
وأوضح أنه حتى الآن كانت حصة النفط الروسي في سلة الشركة قد بلغ نسبة 5 في المائة، وانتهت مدة عقود النفط الروسي، التي أبرمت قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في نيسان/ أبريل من هذا العام.
وكان هذا المؤتمر الصحفي مكرسا لتلخيص نتائج السنة المالية الماضية (1أبريل/ نيسان عام 2021 - 31 مارس/آذار عام 2022). وقد بلغت زيادة في حجم مبيعات الشركة خلال هذه الفترة نسبة 42.6 في المائة، لتصل إلى 10.9 تريليون ين (84.6 مليار دولار) ، بينما زاد صافي الربح 4.7 مرة إلى 537.1 مليار ين (4.16 مليار دولار).
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عقب قمة مجموعة السبع على الإنترنت، أن اليابان اتخذت "قرارا صعبا" يقضي بــ"حظر استيراد النفط الروسي من حيث المبدأ" وذلك لأن وحدة دول مجموعة السبع هي الأهم"؛ ومع ذلك، لم يتم تحديد مواعيد محددة بعد.
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