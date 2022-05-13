https://arabic.sputniknews.com/20220513/فيديو-لبحيرة-في-العراق-تتحول-إلى-صحراء-يثير-جدلا-واسعا-1062182476.html
فيديو لبحيرة في العراق تتحول إلى صحراء يثير جدلا واسعا
فيديو لبحيرة في العراق تتحول إلى صحراء يثير جدلا واسعا
تداول نشطاء مواقع التواصل في العراق، مقاطع مصورة لبحيرة حمرين في محافظة ديالى شرقي البلاد، تظهر انحسارا كبيرا في منسوب مياهها. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:58+0000
2022-05-13T11:58+0000
2022-05-13T11:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وفي الفيديوهات المتداولة، يظهر جفاف البحيرة بالكامل، وتحولها إلى طريق ترابي، تدخل فيه المركبات، في مأساة بيئية.وعن هذه المأساة، قال الخبير المائي، رمضان حمزة، عضو هيئة التدريس ومدير مركز البحوث المؤسساتية لجامعة دهوك لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "بحيرة حمرين التي كانت تعتمد على مياه نهر سيروان ديالى، وجفت لأن إيران جعلت التصريف النهري في نهر سيروان تصريفا صفريا، وهو ما قاد لجفاف كامل".وأوضح أنه "إذا لم تتخذ إجراءات وقائية للحد من تصرفات دول التشارك المائي أي كل من تركيا وإيران، بالتحكم السلبي والضار في إمدادات المياه للعراق، فإن القادم سيكون أعظم".وفي السياق، الخبير البيئي، أيمن هيثم قدوري، عضو لجنة ادارة النظام البيئي، إن "بحيرة حمرين كانت تضم خزين يقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب".وأضاف: "ما تبقى بالتالي من البحيرة حاليا هو مجرى مائي صغير يمثل نهر ديالى، الذي كان يغذي هذه البحيرة عبر رفده وتزويده بالمياه من نهري سيروان والوند".وقد عبر العراقيون عبر مواقع التواصل عن حزنهم من هذه المشاهد، واتهموا دول الجوار بغلق كل منافذ المياه عن العراق.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
فيديو لبحيرة في العراق تتحول إلى صحراء يثير جدلا واسعا
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تداول نشطاء مواقع التواصل في العراق، مقاطع مصورة لبحيرة حمرين في محافظة ديالى شرقي البلاد، تظهر انحسارا كبيرا في منسوب مياهها.
وفي الفيديوهات المتداولة، يظهر جفاف البحيرة بالكامل، وتحولها إلى طريق ترابي، تدخل فيه المركبات، في مأساة بيئية.
وعن هذه المأساة، قال الخبير المائي، رمضان حمزة، عضو هيئة التدريس ومدير مركز البحوث المؤسساتية لجامعة دهوك لموقع "سكاي نيوز عربية"
، إن "بحيرة حمرين التي كانت تعتمد على مياه نهر سيروان ديالى، وجفت لأن إيران جعلت التصريف النهري في نهر سيروان تصريفا صفريا، وهو ما قاد لجفاف كامل".
وأوضح أنه "إذا لم تتخذ إجراءات وقائية للحد من تصرفات دول التشارك المائي أي كل من تركيا وإيران
، بالتحكم السلبي والضار في إمدادات المياه للعراق، فإن القادم سيكون أعظم".
وفي السياق، الخبير البيئي، أيمن هيثم قدوري، عضو لجنة ادارة النظام البيئي، إن "بحيرة حمرين كانت تضم خزين يقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب".
وأضاف: "ما تبقى بالتالي من البحيرة حاليا هو مجرى مائي صغير يمثل نهر ديالى، الذي كان يغذي هذه البحيرة عبر رفده وتزويده بالمياه من نهري سيروان والوند".
كما أكد قدوري أن "جميع الصور والمقاطع المتداولة التي تظهر جفاف البحيرة، صحيحة".
وقد عبر العراقيون عبر مواقع التواصل عن حزنهم من هذه المشاهد، واتهموا دول الجوار بغلق كل منافذ المياه عن العراق
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