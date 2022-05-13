https://arabic.sputniknews.com/20220513/قافلة-عسكرية-أمريكية-خرجت-من-الشدادي-إلى-ريف-الحسكة-تمهيدا-لدخول-العراق--1062201211.html
قافلة عسكرية أمريكية خرجت من الشدادي إلى ريف الحسكة تمهيدا لدخول العراق
قافلة عسكرية أمريكية خرجت من الشدادي إلى ريف الحسكة تمهيدا لدخول العراق
أخرجت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، رتلاً مؤلفاً من 50 آلية من قاعدتها العسكرية في الشدادي إلى منطقة تل حميس بريف الحسكة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T19:01+0000
2022-05-13T19:01+0000
2022-05-13T19:01+0000
العالم العربي
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دمشق – سبوتنيك. وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن "الرتل توجه من بلدة تل حميس عبر طريق البترول إلى مطار خراب الجير العسكري التابع لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليعربية وسيتجه صباح يوم غد أو في ساعة متأخرة من الليل إلى شمال العراق".وأشار المصدر إلى أن "الآليات التي عبرت تحمل على متنها سيارات وعربات نقل مدينة وعسكرية معطلة وبعضها عليه آثار انفجارات قادمة من ريفي الحسكة ودير الزور".وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأمريكية في محافظة الحسكة، شمالي سوريا، اجتمعت بقادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لحثهم على تجنب المشاركة في التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار.جاء ذلك في أعقاب إعلان بعض قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" (بي واي دي) نيتهم دعم المقاتلين الإيزيديين في سنجار.وقالت مصادر محلية مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة أجرت اجتماعا مع مجموعة من قادة "قسد" في أحد المقرات التابعة لها في منطقة تل حميس لتدعو قادة "قسد" تجنب الانخراط أو المشاركة في التصدي للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي في قضاء سنجار المتاخم لحدود محافظة الحسكة شرقا، وملاحقته عناصر "حزب العمال الكردستاني" في ظل إعلان بعض قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" نية المقاتلين الأكراد الوقوف إلى جانب المقاتلين الإيزيديين في سنجار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
قافلة عسكرية أمريكية خرجت من الشدادي إلى ريف الحسكة تمهيدا لدخول العراق
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أخرجت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، رتلاً مؤلفاً من 50 آلية من قاعدتها العسكرية في الشدادي إلى منطقة تل حميس بريف الحسكة.
دمشق – سبوتنيك. وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن "الرتل توجه من بلدة تل حميس عبر طريق البترول إلى مطار خراب الجير العسكري التابع لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليعربية وسيتجه صباح يوم غد أو في ساعة متأخرة من الليل إلى شمال العراق".
وأشار المصدر إلى أن "الآليات التي عبرت تحمل على متنها سيارات وعربات نقل مدينة وعسكرية معطلة وبعضها عليه آثار انفجارات قادمة من ريفي الحسكة ودير الزور".
وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأمريكية
في محافظة الحسكة، شمالي سوريا، اجتمعت بقادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لحثهم على تجنب المشاركة في التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار.
جاء ذلك في أعقاب إعلان بعض قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" (بي واي دي) نيتهم دعم المقاتلين الإيزيديين في سنجار.
وقالت مصادر محلية مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة أجرت اجتماعا مع مجموعة من قادة "قسد" في أحد المقرات التابعة لها في منطقة تل حميس لتدعو قادة "قسد" تجنب الانخراط أو المشاركة في التصدي للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي في قضاء سنجار المتاخم لحدود محافظة الحسكة شرقا، وملاحقته عناصر "حزب العمال الكردستاني" في ظل إعلان بعض قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" نية المقاتلين الأكراد الوقوف إلى جانب المقاتلين الإيزيديين في سنجار.