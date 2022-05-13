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قناة عبرية تكشف عن "تدريب" كاد أن يتحول إلى كارثة
قناة عبرية تكشف عن "تدريب" كاد أن يتحول إلى كارثة
كشفت قناة عبرية النقاب عن تدريب عسكري إسرائيلي كاد أن يتحول إلى كارثة لسلاح الجو في البلاد. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:36+0000
2022-05-13T10:36+0000
إسرائيل
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه قبل ستة أشهر كاملة، كادت رحلة تدريب عادية أو روتينية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أن تتحول إلى كارثة، نتيجة لخلل فني، غير متوقع.وأكدت القناة العبرية أن قائد طائرة "إف 15" إسرائيلية واجه مشكلة فنية غير متوقعة أثناء إجرائه تدريبا عسكريا بمساعدة طيار آخر، حيث تعرض لعدم فتح العجلة اليمنى لطائرته بعد الإقلاع، حيث تمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام دون عجلة رئيسية.ونقلت القناة عن جاي ديفيدسون، قائد قاعدة "حتساريم" العسكرية، أن حجم الطائرة العسكرية كبير جدا، وعجلة رئيسية ما تزال موجودة بالداخل والطائرة، كاد الأمر أن يتحول إلى كارثة.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الطوارئ في القاعدة العسكرية كانت على أتم الاستعداد لأي طارئ أثناء هبوط الطائرة، وذلك كله قبل ستة أشهر كاملة، فإن قائد الطائرة تمكن من الهبوط على جانبها الأيمن، لكنه احترقت بشكل جزئي.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

قناة عبرية تكشف عن "تدريب" كاد أن يتحول إلى كارثة

10:36 GMT 13.05.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Str/HO
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كشفت قناة عبرية النقاب عن تدريب عسكري إسرائيلي كاد أن يتحول إلى كارثة لسلاح الجو في البلاد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه قبل ستة أشهر كاملة، كادت رحلة تدريب عادية أو روتينية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أن تتحول إلى كارثة، نتيجة لخلل فني، غير متوقع.
وأكدت القناة العبرية أن قائد طائرة "إف 15" إسرائيلية واجه مشكلة فنية غير متوقعة أثناء إجرائه تدريبا عسكريا بمساعدة طيار آخر، حيث تعرض لعدم فتح العجلة اليمنى لطائرته بعد الإقلاع، حيث تمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام دون عجلة رئيسية.
ونقلت القناة عن جاي ديفيدسون، قائد قاعدة "حتساريم" العسكرية، أن حجم الطائرة العسكرية كبير جدا، وعجلة رئيسية ما تزال موجودة بالداخل والطائرة، كاد الأمر أن يتحول إلى كارثة.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الطوارئ في القاعدة العسكرية كانت على أتم الاستعداد لأي طارئ أثناء هبوط الطائرة، وذلك كله قبل ستة أشهر كاملة، فإن قائد الطائرة تمكن من الهبوط على جانبها الأيمن، لكنه احترقت بشكل جزئي.
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