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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220513/قوات-أوكرانية-متقهقرة-تنهب-متاجر-وصيدليات-1062175836.html
قوات أوكرانية متقهقرة تنهب متاجر وصيدليات
قوات أوكرانية متقهقرة تنهب متاجر وصيدليات
أعلن مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية عن نهب متاجر وصيدليات في بلدات تهرب منها القوات الأوكرانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:06+0000
2022-05-13T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وصرح يان غاغين، مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" أن محرري بلدات تابعة للجمهورية وجدوا أن "العدو نهب متاجر وصيدليات ومواطنين حينما انسحب من هذه البلدات".وأكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات التي يتم تحريرها من القوات الأوكرانية.وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022 العملية العسكرية الخاصة من أجل حماية الناس في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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رصد عسكري

قوات أوكرانية متقهقرة تنهب متاجر وصيدليات

09:06 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في مدينة فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في مدينة فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية عن نهب متاجر وصيدليات في بلدات تهرب منها القوات الأوكرانية.
وصرح يان غاغين، مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" أن محرري بلدات تابعة للجمهورية وجدوا أن "العدو نهب متاجر وصيدليات ومواطنين حينما انسحب من هذه البلدات".
وأكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات التي يتم تحريرها من القوات الأوكرانية.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022 العملية العسكرية الخاصة من أجل حماية الناس في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:07 GMT
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