https://arabic.sputniknews.com/20220513/قوات-أوكرانية-متقهقرة-تنهب-متاجر-وصيدليات-1062175836.html
قوات أوكرانية متقهقرة تنهب متاجر وصيدليات
قوات أوكرانية متقهقرة تنهب متاجر وصيدليات
أعلن مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية عن نهب متاجر وصيدليات في بلدات تهرب منها القوات الأوكرانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:06+0000
2022-05-13T09:06+0000
2022-05-13T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وصرح يان غاغين، مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" أن محرري بلدات تابعة للجمهورية وجدوا أن "العدو نهب متاجر وصيدليات ومواطنين حينما انسحب من هذه البلدات".وأكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات التي يتم تحريرها من القوات الأوكرانية.وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022 العملية العسكرية الخاصة من أجل حماية الناس في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات أوكرانية متقهقرة تنهب متاجر وصيدليات
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أعلن مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية عن نهب متاجر وصيدليات في بلدات تهرب منها القوات الأوكرانية.
وصرح
يان غاغين، مستشار حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، لـ"سبوتنيك" أن محرري بلدات تابعة للجمهورية وجدوا أن "العدو نهب متاجر وصيدليات ومواطنين حينما انسحب من هذه البلدات".
وأكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات التي يتم تحريرها من القوات الأوكرانية.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022 العملية العسكرية الخاصة من أجل حماية الناس في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.