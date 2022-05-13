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كشف تفاصيل قضية زوجة رئيس الحكومة التونسية الأسبق
كشف تفاصيل قضية زوجة رئيس الحكومة التونسية الأسبق
كشفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قضية زوجته، حيث أكدت أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة الجبالي وأنه تم... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:03+0000
2022-05-13T12:03+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن هيئة الدفاع بيانا قالت فيه إنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، معتبرة أن كل محاولة لإقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب''.وأعربت هيئة الدفاع عن استغرابها الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو مضرة بالبيئة.واختتمت الهيئة بيانها بأنها "تتابع بانشغال شديد اعتصام رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا إذن قضائي وخارج إطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية، محملة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للجبالي لمن وصفتهم بـ ''المارقين عن القانون''.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

كشف تفاصيل قضية زوجة رئيس الحكومة التونسية الأسبق

12:03 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Mariam Gidiraرئيس وزراء تونس الأسبق والمرشح الرئاسي التونسي حمادي الجبالي
رئيس وزراء تونس الأسبق والمرشح الرئاسي التونسي حمادي الجبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Mariam Gidira
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كشفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قضية زوجته، حيث أكدت أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة الجبالي وأنه تم تسليمها استدعاء للحضور بحضور فريق دفاعها.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن هيئة الدفاع بيانا قالت فيه إنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، معتبرة أن كل محاولة لإقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب''.
وأعربت هيئة الدفاع عن استغرابها الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو مضرة بالبيئة.

وتابع بيان الهيئة: ''حفاظا على حقوق منوبه تولى فريق الدفاع استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض إطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب أي أمر قضائي كتابي في الغرض".

واختتمت الهيئة بيانها بأنها "تتابع بانشغال شديد اعتصام رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا إذن قضائي وخارج إطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية، محملة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للجبالي لمن وصفتهم بـ ''المارقين عن القانون''.
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