https://arabic.sputniknews.com/20220513/كلب-محترق-يحاول-القفز-من-شرفة-منزل-في-جنين-بعد-ضربه-بصواريخ-القوات-الإسرائيلية-فيديو-1062175188.html
كلب محترق يحاول القفز من شرفة منزل في جنين بعد ضربه بصواريخ القوات الإسرائيلية... فيديو
كلب محترق يحاول القفز من شرفة منزل في جنين بعد ضربه بصواريخ القوات الإسرائيلية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر فيه كلب محترق يحاول القفز من شرفة منزل ضربته الصواريخ الإسرائيلية في مخيم جنين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T08:54+0000
2022-05-13T08:54+0000
2022-05-13T08:58+0000
معركة جنين
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا للمقطع الذي نشره حساب "غزة الآن" عبر تلغرام، تظهر النيران وهي تشتعل في المنزل على إثر استهدافه بصواريخ القوات الإسرائيلية، ثم يظهر كلب وقد اشتعلت النار في جسده.الكلب يحاول القفز من الشرفة، لكن دون جدوى، حيث يبدو من بعيد وقد احترق ومنعته النيران من القدرة على القفز.ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فلا يزال محمود الدبعي متحصنًا في منزله بجنين ويرفض تسليم نفسه، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية 6 قذائف صاروخية في اتجاه المنزل أدت لاحتراق أجزاء كبيرة منه.وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام جنين، حيث قتلت برصاصة في الرأس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
كلب محترق يحاول القفز من شرفة منزل في جنين بعد ضربه بصواريخ القوات الإسرائيلية... فيديو
08:54 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر فيه كلب محترق يحاول القفز من شرفة منزل ضربته الصواريخ الإسرائيلية في مخيم جنين.
ووفقا للمقطع الذي نشره حساب "غزة الآن" عبر تلغرام، تظهر النيران
وهي تشتعل في المنزل على إثر استهدافه بصواريخ القوات الإسرائيلية، ثم يظهر كلب وقد اشتعلت النار في جسده.
الكلب يحاول القفز من الشرفة، لكن دون جدوى، حيث يبدو من بعيد
وقد احترق ومنعته النيران من القدرة على القفز.
وتحاصر القوات الإسرائيلية منذ الصباح الباكر منزل الفلسطيني محمود الدبعي، حيث يتحصن ومعه مجموعة من الشبان الفلسطينين.
ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فلا يزال محمود الدبعي متحصنًا في منزله بجنين ويرفض تسليم نفسه، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية 6 قذائف صاروخية
في اتجاه المنزل أدت لاحتراق أجزاء كبيرة منه.
وتدور الاشتباكات في جنين منذ أيام، ردا على "العمليات التخريبية التي قام بها فلسطينيون في الآونة الأخيرة"، على حد تعبير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة
، مراسلة قناة "الجزيرة"، أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام جنين، حيث قتلت برصاصة في الرأس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.