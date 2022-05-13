https://arabic.sputniknews.com/20220513/كيف-ينتخب-رئيس-الإمارات-1062197052.html

كيف ينتخب رئيس الإمارات؟

كيف ينتخب رئيس الإمارات؟

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية،... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T15:54+0000

2022-05-13T15:54+0000

2022-05-13T15:54+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.وُلد الشيخ خليفة بن زايد في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي آب/ أغسطس عام 1966، عُين ممثلا لحاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية ورئيسا لنظامها القانوني.وفي فبراير/ شباط عام 1969، عُين وليا للعهد لإمارة أبو ظبي، وتولى رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبو ظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/ تموز 1971.وفي 1974 أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، وتولى رئاسة البلاد في 4 نوفمبر عام 2004 بعد وفاة والده، وندر ظهوره في المناسبات العامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2014.من الرئيس القادم؟طوال السنوات الماضية، كان ينظر إلى الأخ غير الشقيق للرئيس، وولي عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، باعتباره الحاكم الفعلي للإمارات وقائدها فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وتوسيع النفوذ الإقليمي.من المقرر أن يصبح الشيخ محمد بن زايد الحاكم الجديد لأبو ظبي التي تمتلك نصيب الأسد من ثروة الإمارات النفطية، خلفا لأخيه الراحل والذي تولى حكم الإمارة إلى جانب رئاسة البلاد.وأيضا يتوقع محللون أن ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا جديدا للبلاد خلفا لأخيه الراحل، وهي خطوة من شأنها كذلك أن تعزز قوة أبو ظبي التي نمت بالفعل خلال حكم الشيخ خليفة منذ عام 2004.كيف ينتخب الرئيس الجديد؟يعتبر منصب رئيس الإمارات، السلطة الثانية في الهيكل الاتحادي للبلاد بعد المجلس الأعلى للاتحاد الذي يضم حكام الإمارات السبع، وتستمر ولايته 5 سنوات بعد انتخابه.ينتخب الرئيس الإماراتي أساسا عن طريق تصويت أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ويسمح دستور البلاد بإعادة انتخابه لذات المنصب مجددا، وفقا لموقع حكومة الإمارات.الآن، من المقرر أن يتولى نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو أيضا حاكم دبي، الرئاسة بموجب الدستور حتى يجتمع المجلس الاتحادي في غضون 30 يوما لانتخاب رئيس جديد.صلاحيات رئيس الإماراتيترأس المجلس الأعلى وله صلاحية دعوته للانعقاد أو فض الاجتماعات، كما يدعو للاجتماعات المشتركة بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد عند الحاجة.يصادق الرئيس على القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يعتمدها المجلس الأعلى للاتحاد، ويصدرها رسميا، ويعين رئيس مجلس الوزراء أو يعفيه من منصبه بعد موافقة المجلس الأعلى.ويختار أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أو يقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم، ويعين الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الدول الأجنبية، وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين، باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا.يعتمد تعيين الممثلين الدبلوماسيين للحكومة الاتحادية في الدول والهيئات الأجنبية، ويقبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإمارات.ويشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية، ويمثل البلاد في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية، وله حق العفو، أو تخفيف العقوبة، كما يصادق على أحكام الإعدام.ويمنح رئيس الإمارات الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وله الصلاحيات والاختصاصات التي يخوله إياها المجلس الأعلى للاتحاد، أو كما جاء في أحكام الدستور أو القوانين الاتحادية.

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