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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220513/لأول-مرة-طائرة-أورلان-تهاجم-آليات-عسكرية-في-أوكرانيا-1062182056.html
لأول مرة... طائرة "أورلان" تهاجم آليات عسكرية في أوكرانيا
لأول مرة... طائرة "أورلان" تهاجم آليات عسكرية في أوكرانيا
أعلنت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي عن أول استخدام لأحدث طائرة مسيّرة روسية تسمى "أورلان 10" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:45+0000
2022-05-13T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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واستخدم الجيش الروسي مسيّرات "أورلان 10" في عمليات الاستطلاع والاستخبار والتحكم في نيران المدفعية بالدرجة الأولى حتى الآن. أما الآن فهي قادرة على مهاجمة الأهداف الأرضية بنفسها.وقالت قناة "زفيزدا" إن طائرة "أورلان 10" تحمل أربع قنابل، ويمكنها أن تلقي هذه القنابل من علو 2 كيلومتر على سيارات العدو ومدفعيته.وتضمن أول استخدام لمسيّرة "أورلان 10" إلقاء قنابلها على آليات للجيش الأوكراني.وبدأت القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بهدف توفير الحماية للسكان في منطقة دونباس ومناطق أخرى والذين يتعرضون لهجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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رصد عسكري

لأول مرة... طائرة "أورلان" تهاجم آليات عسكرية في أوكرانيا

11:45 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Виталий Аньков / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة "أورلان 10"
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
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أعلنت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي عن أول استخدام لأحدث طائرة مسيّرة روسية تسمى "أورلان 10" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واستخدم الجيش الروسي مسيّرات "أورلان 10" في عمليات الاستطلاع والاستخبار والتحكم في نيران المدفعية بالدرجة الأولى حتى الآن. أما الآن فهي قادرة على مهاجمة الأهداف الأرضية بنفسها.
وقالت قناة "زفيزدا" إن طائرة "أورلان 10" تحمل أربع قنابل، ويمكنها أن تلقي هذه القنابل من علو 2 كيلومتر على سيارات العدو ومدفعيته.
وتضمن أول استخدام لمسيّرة "أورلان 10" إلقاء قنابلها على آليات للجيش الأوكراني.
وبدأت القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بهدف توفير الحماية للسكان في منطقة دونباس ومناطق أخرى والذين يتعرضون لهجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:07 GMT
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