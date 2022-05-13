https://arabic.sputniknews.com/20220513/لأول-مرة-طائرة-أورلان-تهاجم-آليات-عسكرية-في-أوكرانيا-1062182056.html
لأول مرة... طائرة "أورلان" تهاجم آليات عسكرية في أوكرانيا
لأول مرة... طائرة "أورلان" تهاجم آليات عسكرية في أوكرانيا
أعلنت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي عن أول استخدام لأحدث طائرة مسيّرة روسية تسمى "أورلان 10" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:45+0000
2022-05-13T11:45+0000
2022-05-13T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062181874_0:153:2313:1454_1920x0_80_0_0_8a7909ea911482c10d80c5d744c3b5c8.jpg
واستخدم الجيش الروسي مسيّرات "أورلان 10" في عمليات الاستطلاع والاستخبار والتحكم في نيران المدفعية بالدرجة الأولى حتى الآن. أما الآن فهي قادرة على مهاجمة الأهداف الأرضية بنفسها.وقالت قناة "زفيزدا" إن طائرة "أورلان 10" تحمل أربع قنابل، ويمكنها أن تلقي هذه القنابل من علو 2 كيلومتر على سيارات العدو ومدفعيته.وتضمن أول استخدام لمسيّرة "أورلان 10" إلقاء قنابلها على آليات للجيش الأوكراني.وبدأت القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بهدف توفير الحماية للسكان في منطقة دونباس ومناطق أخرى والذين يتعرضون لهجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062181874_0:0:2313:1735_1920x0_80_0_0_48b07f540b4fd1237e8aabec70d15f1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لأول مرة... طائرة "أورلان" تهاجم آليات عسكرية في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي عن أول استخدام لأحدث طائرة مسيّرة روسية تسمى "أورلان 10" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واستخدم الجيش الروسي مسيّرات "أورلان 10" في عمليات الاستطلاع والاستخبار والتحكم في نيران المدفعية بالدرجة الأولى حتى الآن. أما الآن فهي قادرة على مهاجمة الأهداف الأرضية بنفسها.
وقالت
قناة "زفيزدا" إن طائرة "أورلان 10" تحمل أربع قنابل، ويمكنها أن تلقي هذه القنابل من علو 2 كيلومتر على سيارات العدو ومدفعيته.
وتضمن أول استخدام لمسيّرة "أورلان 10" إلقاء قنابلها على آليات للجيش الأوكراني.
وبدأت القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بهدف توفير الحماية للسكان في منطقة دونباس ومناطق أخرى والذين يتعرضون لهجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.