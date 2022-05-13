لاعبتا الجمباز الروسيتان الشقيقتان أفرينا تشاركان في بطولة دبي للجمباز الإيقاعي
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورلاعبتا الجمباز الشقيقتان دينا أفرينا وأرينا أفرينا من روسيا
© Sputnik . Grigory Sysoev/
تقدم اللاعبتان الروسيتان الشقيقتان دينا أفرينا وأرينا أفرينا، في نهاية الشهر الجاري، عرضا في إطار البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي في مدينة دبي بالإمارات.
وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، فقد أدرجت الشقيقتان الروسيتان دينا أفرينا، وأرينا أفرينا، مع العديد من أبطال العالم وأوروبا في قائمة الطلبات المقدمة للمشاركة في البطولة الدولية بدبي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورلاعبتا الجمباز الشقيقتان دينا أفرينا وأرينا أفرينا من روسيا
لاعبتا الجمباز الشقيقتان دينا أفرينا وأرينا أفرينا من روسيا
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
وتشمل القائمة أيضا، بالإضافة إلى البطلتين الروسيتين، كل من البطلات، لالا كرامارينكو، ألينا بروتاسوفا، أناستاسيا جوزينكوفا، أرينا تكاتشوك، وآنا بوبوفا وأوليانا ترافكينا.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورلاعبتا الجمباز الشقيقتان دينا أفرينا وأرينا أفرينا من روسيا
لاعبتا الجمباز الشقيقتان دينا أفرينا وأرينا أفرينا من روسيا
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
وبحسب موقع "rsport" الروسي، ستقام البطولة في دبي في الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار.
يذكر أن الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، قد منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين، وكذلك المسؤولين، بما في ذلك القضاة، من المشاركة في المسابقات المقامة تحت رعاية (FIG) اعتبارًا من 7 مارس/آذار الماضي، على خلفية الأزمة الأوكرانية.