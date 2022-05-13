https://arabic.sputniknews.com/20220513/مبعوث-فنلندا-الدائم-لدى-حلف-الناتو-روسيا-لا-تهدد-بلادنا-بأي-شكل-من-الأشكال-1062195415.html
مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو: روسيا لا تهدد بلادنا بأي شكل من الأشكال
مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو: روسيا لا تهدد بلادنا بأي شكل من الأشكال
قال مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو، كلاوس كورهونين، إن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا، مستبعدا اندلاع حرب نووية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:07+0000
2022-05-13T15:07+0000
2022-05-13T15:07+0000
وسائط متعددة
صور
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062195293_75:0:1280:678_1920x0_80_0_0_71834b53485298af17a0a4a60ee7582d.jpg
وأعلن كورهينون أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مضيفا "من غير المرجح نشوب حرب نووية".وكان رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها قالا في بيان مشترك إنه من الضروري تقديم طلب الانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062195293_252:0:1156:678_1920x0_80_0_0_70616432d666e8d1c5def10f6505cbdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, صور, كاريكاتير
مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو: روسيا لا تهدد بلادنا بأي شكل من الأشكال
تابعنا عبر
قال مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو، كلاوس كورهونين، إن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا، مستبعدا اندلاع حرب نووية.
وأعلن كورهينون أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مضيفا "من غير المرجح نشوب حرب نووية".
وكان رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها قالا في بيان مشترك إنه من الضروري تقديم طلب الانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.