عربي
بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220513/مبعوث-فنلندا-الدائم-لدى-حلف-الناتو-روسيا-لا-تهدد-بلادنا-بأي-شكل-من-الأشكال-1062195415.html
مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو: روسيا لا تهدد بلادنا بأي شكل من الأشكال
مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو: روسيا لا تهدد بلادنا بأي شكل من الأشكال
قال مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو، كلاوس كورهونين، إن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا، مستبعدا اندلاع حرب نووية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:07+0000
2022-05-13T15:07+0000
وسائط متعددة
صور
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062195293_75:0:1280:678_1920x0_80_0_0_71834b53485298af17a0a4a60ee7582d.jpg
وأعلن كورهينون أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مضيفا "من غير المرجح نشوب حرب نووية".وكان رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها قالا في بيان مشترك إنه من الضروري تقديم طلب الانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062195293_252:0:1156:678_1920x0_80_0_0_70616432d666e8d1c5def10f6505cbdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, صور, كاريكاتير

مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو: روسيا لا تهدد بلادنا بأي شكل من الأشكال

15:07 GMT 13.05.2022
انضمام فنلندا إلى الناتو
انضمام فنلندا إلى الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
تابعنا عبرTelegram
قال مبعوث فنلندا الدائم لدى حلف الناتو، كلاوس كورهونين، إن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا، مستبعدا اندلاع حرب نووية.
وأعلن كورهينون أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مضيفا "من غير المرجح نشوب حرب نووية".
وكان رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها قالا في بيان مشترك إنه من الضروري تقديم طلب الانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала