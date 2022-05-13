https://arabic.sputniknews.com/20220513/مسؤول-إماراتي-9-قطاعات-رئيسية-للاستثمار-الإماراتي-تتركز-في-الهند-1062176226.html

مسؤول إماراتي: 9 قطاعات رئيسية للاستثمار الإماراتي تتركز في الهند

مسؤول إماراتي: 9 قطاعات رئيسية للاستثمار الإماراتي تتركز في الهند

أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، اليوم الجمعة، أن الاستثمارات الخارجية الإماراتية في الهند تتركز في 9 قطاعات رئيسية حالية... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T09:12+0000

2022-05-13T09:12+0000

2022-05-13T09:12+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، عن الجروان أن هذه القطاعات التسعة تشمل البنية التحتية والتطوير العقاري، والصحة والدواء والخدمات، والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والنقل البحري والاتصالات، مشيرا إلى تطلع الجانبين، الإماراتي والهندي، إلى زيادة ونمو حجم الاستثمارات الخارجية والتعاون التجاري.وأوضح المسؤول الإماراتي أن هذا النمو يأتي عبر الالتزام بزيادة التدفقات ورأس المال إلى قطاعات مستقبلية، مثل البيئة الخضراء والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجية الزراعية.وجاءت تصريحات جمال الجروان ضمن مشاركته مع وفد بلاده الذي يزور الهند بهدف إرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشددا على أن الهند تعد شريكا تجاريا استراتيجيا للإمارات، والتي تمثل 9% من إجمالي التجارة الخارجية معها، ونحو 13% من غير الصادرات النفطية.ولفت الجروان إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ستدعم زيادة ونوعية حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، أن اتفاقية التعاون مع الهند تستند إلى عقود طويلة الأمد من التعاون المشترك، وذلك في وقت تصنف الإمارات اليوم المستثمر التاسع الأكبر في الهند بإجمالي استثمارات يزيد على 18 مليار دولار، مقابل استثمار الهند 8 مليارات دولار ما يمثل 6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.

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