https://arabic.sputniknews.com/20220513/مساعدات-مالية-لأوكرانيا-تصب-في-إطار-إثراء-فريق-زيلينسكي-وسياسيين-غربيين-1062178567.html
مساعدات مالية لأوكرانيا تصب في إطار إثراء فريق زيلينسكي وسياسيين غربيين
مساعدات مالية لأوكرانيا تصب في إطار إثراء فريق زيلينسكي وسياسيين غربيين
أعلن عضو سابق في البرلمان الأوكراني عن استغلال المساعدات المالية المخصصة لأوكرانيا لإثراء الرئيس الأوكراني زيلينسكي وفريقه ورعاته الغربيين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:13+0000
2022-05-13T10:13+0000
2022-05-13T10:13+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله كعضو في البرلمان، عبر حسابه في "تلغرام" إن المساعدات المالية المخصصة لمؤسسات خيرية يشرف عليها الرئيس الأوكراني زيلينسكي يستحوذ عليها فريق زيلينسكي، وتسهم أيضا في إثراء السياسيين الغربيين الذين يرعونه.وذكر نقلا عن ابن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أن 7 دولارات فقط من أصل 40 مليار دولار هي قيمة المساعدات المزمع تقديمها لأوكرانيا ستصل إلى المحتاجين في أوكرانيا بينما تصل البقية إلى رؤساء الصناعات العسكرية وسياسيين فاسدين مفسدين.وأضاف أنه يرى إمكانية تعريض السياسيين الغربيين الذين يقدمون المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا للمسؤولية الجنائية لاحقا لمشاركتهم في تمويل الإرهاب.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الموافقة على مشروع قانون بشأن تقديم مساعدات بقيمة إجمالية قدرها نحو 40 مليار دولار إلى أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا
مساعدات مالية لأوكرانيا تصب في إطار إثراء فريق زيلينسكي وسياسيين غربيين
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أعلن عضو سابق في البرلمان الأوكراني عن استغلال المساعدات المالية المخصصة لأوكرانيا لإثراء الرئيس الأوكراني زيلينسكي وفريقه ورعاته الغربيين.
وقال
إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله كعضو في البرلمان، عبر حسابه في "تلغرام" إن المساعدات المالية المخصصة لمؤسسات خيرية يشرف عليها الرئيس الأوكراني زيلينسكي يستحوذ عليها فريق زيلينسكي، وتسهم أيضا في إثراء السياسيين الغربيين الذين يرعونه.
وذكر نقلا عن ابن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أن 7 دولارات فقط من أصل 40 مليار دولار هي قيمة المساعدات المزمع تقديمها لأوكرانيا ستصل إلى المحتاجين في أوكرانيا بينما تصل البقية إلى رؤساء الصناعات العسكرية وسياسيين فاسدين مفسدين.
وأضاف أنه يرى إمكانية تعريض السياسيين الغربيين الذين يقدمون المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا للمسؤولية الجنائية لاحقا لمشاركتهم في تمويل الإرهاب.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الموافقة على مشروع قانون بشأن تقديم مساعدات بقيمة إجمالية قدرها نحو 40 مليار دولار إلى أوكرانيا.