https://arabic.sputniknews.com/20220513/مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-لا-نريد-حلا-عسكريا-لأزمة-النووي-الإيراني-1062170725.html
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا نريد حلا عسكريا لأزمة النووي الإيراني
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا نريد حلا عسكريا لأزمة النووي الإيراني
قال إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تريد حلا عسكريا لأزمة البرنامج النووي الإيراني. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:14+0000
2022-05-13T07:14+0000
2022-05-13T07:14+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
جو بايدن
أخبار العالم الآن
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الجمعة، عن خولتا خلال تصريحات له في مؤتمر مغلق في جامعة تل أبيب، أن إسرائيل لا تريد حلا عسكريا لمشكلة البرنامج النووي الإيراني، ولا تحاول جر الإدارة الأمريكية إلى حرب مع إيران.وأكد خولتا أنه في حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي، فإن النتيجة ستكون سيئة على إسرائيل وأمنها القومي، بدعوى أن الاتفاق النووي الذي تجري محادثاته في العاصمة النمساوية، فيينا، سيمنح الشرعية للبرنامج النووي الإيراني.تعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار، حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.واستضافت فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, الاتفاق النووي الإيراني, جو بايدن, أخبار العالم الآن
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا نريد حلا عسكريا لأزمة النووي الإيراني
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قال إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تريد حلا عسكريا لأزمة البرنامج النووي الإيراني.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الجمعة، عن خولتا خلال تصريحات له في مؤتمر مغلق في جامعة تل أبيب، أن إسرائيل لا تريد حلا عسكريا لمشكلة البرنامج النووي الإيراني، ولا تحاول جر الإدارة الأمريكية إلى حرب مع إيران.
وأكد خولتا أنه في حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي، فإن النتيجة ستكون سيئة على إسرائيل وأمنها القومي، بدعوى أن الاتفاق النووي الذي تجري محادثاته في العاصمة النمساوية
، فيينا، سيمنح الشرعية للبرنامج النووي الإيراني.
تعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار، حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي
الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.
واستضافت فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي
لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.