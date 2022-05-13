https://arabic.sputniknews.com/20220513/مصدر-عسكري-يعلن-عن-إشراف-ضباط-بريطانيين-على-أعمال-القوات-الأوكرانية-1062167958.html
مصدر عسكري يعلن عن إشراف ضباط بريطانيين على أعمال القوات الأوكرانية
مصدر عسكري يعلن عن إشراف ضباط بريطانيين على أعمال القوات الأوكرانية
كشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن ضباطا بريطانيين يعملون في هيئات قيادية للقوات المسلحة الأوكرانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T05:13+0000
2022-05-13T05:13+0000
2022-05-13T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062167933_0:21:2730:1557_1920x0_80_0_0_f9216a2828ad53af570b0bd1e550bc0c.jpg
وباشروا العمل في أوكرانيا منذ وقت طويل. فمثلا، أفادت معلومات حصل عليها المصدر من مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية أن ضباطا بريطانيين حضروا اجتماعا عقده قادة القوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك في 11 - 14 فبراير/شباط 2022، لبحث عمليات يجب أن تُجريها القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.وواصل الضباط البريطانيون، وهم ضباط الاحتياط، عملهم في أوكرانيا بعدما بدأت القوات الروسية عمليتها الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير، لتوفير الحماية للسكان في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.وذكر المصدر أن الضباط البريطانيين ذهبوا في 24 فبراير إلى كييف ليقودوا عملية الدفاع عن العاصمة الأوكرانية.ولا يزال الضباط البريطانيون يشاركون في الإشراف على أعمال القوات الأوكرانية. فمثلا، انتقلوا من مركز قيادة للقوات الأوكرانية المرابطة في مقاطعة زابوروجيه إلى آخر بصفة مستمرة في الفترة منذ نهاية أبريل/نيسان حتى 6 مايو/أيار. يجدر بالذكر أن القوات الروسية حررت الجزء الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه.وقال المصدر إن الضباط البريطانيين يستعينون في عملهم بوسائل الاستطلاع والاستخبار الخاصة بحلف شمال الأطلسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062167933_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ea64b21e96169f90b2f175a2ea72ef86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر عسكري يعلن عن إشراف ضباط بريطانيين على أعمال القوات الأوكرانية
تابعنا عبر
كشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن ضباطا بريطانيين يعملون في هيئات قيادية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وباشروا العمل في أوكرانيا منذ وقت طويل. فمثلا، أفادت معلومات حصل عليها المصدر من مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية أن ضباطا بريطانيين حضروا اجتماعا عقده قادة القوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك في 11 - 14 فبراير/شباط 2022، لبحث عمليات يجب أن تُجريها القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.
وواصل الضباط البريطانيون، وهم ضباط الاحتياط، عملهم في أوكرانيا بعدما بدأت القوات الروسية عمليتها الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير، لتوفير الحماية للسكان في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وذكر المصدر أن الضباط البريطانيين ذهبوا في 24 فبراير إلى كييف ليقودوا عملية الدفاع عن العاصمة الأوكرانية.
ولا يزال الضباط البريطانيون يشاركون في الإشراف على أعمال القوات الأوكرانية. فمثلا، انتقلوا من مركز قيادة للقوات الأوكرانية المرابطة في مقاطعة زابوروجيه إلى آخر بصفة مستمرة في الفترة منذ نهاية أبريل/نيسان حتى 6 مايو/أيار. يجدر بالذكر أن القوات الروسية حررت الجزء الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه.
وقال
المصدر إن الضباط البريطانيين يستعينون في عملهم بوسائل الاستطلاع والاستخبار الخاصة بحلف شمال الأطلسي.