https://arabic.sputniknews.com/20220513/معلومة-مهمة-ربع-ساعة-فقط-كل-صباح-قد-تغير-مزاجك-طوال-اليوم-1062176749.html
معلومة مهمة... ربع ساعة فقط كل صباح قد تغير مزاجك طوال اليوم
معلومة مهمة... ربع ساعة فقط كل صباح قد تغير مزاجك طوال اليوم
كثير منا يمارس الصحة البدنية، إن من خلال الطعام الصحي أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن قليلين هم الذين يهتمون بالصحة العقلية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:34+0000
2022-05-13T09:34+0000
2022-05-13T09:34+0000
مجتمع
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يقول الدكتور بروديريك سوير، اختصاصي علم النفس السريري في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، إنه في حال كان هناك ما يقلقك، أو تحاول قضاء يومك على نحو أفضل، خصّص 15 دقيقة لنفسك صباح كل يوم للحفاظ على صحتك العقلية.وأوضح سوير أنّ "الصحة العقلية هذه تعادل تنظيف أسنانك قبل أن تحتاج لمعالجة قناة الجذر".ويسهم هذا التوقيت الصباحي بخفض مستويات هرمون التوتر الرئيسي، الكورتيزول.ويسهم الانتظام بممارسة الاسترخاء يوميًا بتراجع التوتر لديك، وشعورك بأنك أفضل خلال اليوم، ليس هذا فحسب، إذ توصّلت الدراسات إلى أنّ هذا الروتين قد ينعكس إيجابًا على رفاهيتك الصحية في وقت لاحق من الحياة.وأشار إلى أن تخصيص الوقت لإعادة ضبط الحالة الذهنية على زر التشغيل يعني أن عوامل الإجهاد اليومية لن تزيد على نظام مثقل بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/-العلاقة-بين-جودة-النوم-والصحة-العقلية-1061265139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
معلومة مهمة... ربع ساعة فقط كل صباح قد تغير مزاجك طوال اليوم
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كثير منا يمارس الصحة البدنية، إن من خلال الطعام الصحي أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن قليلين هم الذين يهتمون بالصحة العقلية.
يقول الدكتور بروديريك سوير، اختصاصي علم النفس السريري في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، إنه في حال كان هناك
ما يقلقك، أو تحاول قضاء يومك على نحو أفضل، خصّص 15 دقيقة لنفسك صباح كل يوم
للحفاظ على صحتك العقلية.
وأوضح سوير أنّ "الصحة العقلية هذه تعادل تنظيف أسنانك قبل أن تحتاج لمعالجة قناة الجذر".
ويسهم هذا التوقيت الصباحي بخفض مستويات هرمون التوتر الرئيسي، الكورتيزول.
ويسهم الانتظام بممارسة الاسترخاء يوميًا بتراجع التوتر لديك، وشعورك بأنك أفضل خلال اليوم، ليس هذا فحسب، إذ توصّلت الدراسات إلى أنّ هذا الروتين قد ينعكس إيجابًا على رفاهيتك الصحية في وقت لاحق من الحياة.
وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بأن ليس لديّ وقت، لأن لديك وقت للقيام بأمور كثيرة"، لافتًا إلى أنه "إذا استطعنا ممارسة اليقظة الذهنية خلال اليوم، فإن صحتنا العقلية ستحتاج إلى بذل طاقة أقل".
وأشار إلى أن تخصيص الوقت لإعادة ضبط الحالة الذهنية على زر التشغيل يعني أن عوامل الإجهاد اليومية لن تزيد على نظام مثقل بالفعل.