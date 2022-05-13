https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقتل-ضابط-إسرائيلي-خلال-مواجهات-مع-مقاومين-فلسطينيين-في-مخيم-جنين-1062189327.html
مقتل ضابط إسرائيلي خلال مواجهات مع "مقاومين" فلسطينيين في مخيم جنين
مقتل ضابط إسرائيلي خلال مواجهات مع "مقاومين" فلسطينيين في مخيم جنين
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط في وحدة "اليمام" خلال مواجهات مع "مقاومين" فلسطينيين أثناء اقتحام الجيش لمخيم جنين في الضفة الغربية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:24+0000
2022-05-13T13:24+0000
2022-05-13T13:24+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، وبشكل رسمي، أن ضابطا بوحدة "اليمام" قتل خلال مواجهات مع مقاومين فلسطينيين أثناء محاولة قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين في الضفة، منذ صباح اليوم.وتوالت وسائل الإعلام الإسرائيلية في نشر صور الضابط الإسرائيلي، نوعام راز، البالغ من العمر (47 عاما) والذي انضم لوحدة "اليمام" الخاصة، وهي فرقة تدخل سريع إسرائيلية تقوم مهامها الرئيسية على الاغتيال وملاحقة الأسرى والمقاومين الفلسطينيين.تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر استهداف أحد المنازل في جنين بقذائف صاروخية ولأول مرة من قبل القوات الإسرائيلية.المقطع نشره ناشطون فلسطينيون، عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام". وأكدوا استمرار إطلاق القذائف باتجاه منزل المطارد المحاصر محمود الدبعي في مخيم جنين.من جانبها، لفتت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر "تلغرام" إلى ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين إلى 6 مصابين.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مقتل ضابط إسرائيلي خلال مواجهات مع "مقاومين" فلسطينيين في مخيم جنين
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط في وحدة "اليمام" خلال مواجهات مع "مقاومين" فلسطينيين أثناء اقتحام الجيش لمخيم جنين في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، وبشكل رسمي، أن ضابطا بوحدة "اليمام" قتل خلال مواجهات مع مقاومين فلسطينيين أثناء محاولة قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين
في الضفة، منذ صباح اليوم.
وتوالت وسائل الإعلام الإسرائيلية في نشر صور الضابط الإسرائيلي، نوعام راز، البالغ من العمر (47 عاما) والذي انضم لوحدة "اليمام" الخاصة، وهي فرقة تدخل سريع إسرائيلية تقوم مهامها الرئيسية على الاغتيال وملاحقة الأسرى والمقاومين الفلسطينيين.
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر استهداف أحد المنازل في جنين بقذائف صاروخية ولأول مرة من قبل القوات الإسرائيلية.
المقطع نشره ناشطون فلسطينيون، عبر حساباتهم
في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام". وأكدوا استمرار إطلاق القذائف باتجاه منزل المطارد المحاصر محمود الدبعي في مخيم جنين.
من جانبها، لفتت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر "تلغرام" إلى ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين
برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين إلى 6 مصابين.