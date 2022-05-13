https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقتل-10-عسكريين-سوريين-وإصابة-9-آخرين-في-استهداف-حافلتهم-بصاروخ-مضاد-للدروع-1062183134.html
مقتل 10 عسكريين سوريين وإصابة 9 آخرين إثر استهداف حافلتهم بصاروخ مضاد للدروع
مقتل 10 عسكريين سوريين وإصابة 9 آخرين إثر استهداف حافلتهم بصاروخ مضاد للدروع
أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين؛ إثر استهداف حافلتهم بصاروخ مضاد للدروع، في ريف حلب الغربي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:00+0000
2022-05-13T12:00+0000
2022-05-13T12:34+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ مضاد للدروع في منطقة عنجارة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين".ولم تحدد الدفاع السورية في بيانها الفصيل الذي تتبع له المجموعة التي نفذت الاستهداف ضد حافلة المبيت العسكرية.وتستمر حالة الخراب في كثير من الأحياء والبنى التحتية الأساسية بعد عقد من القتال بين القوات الحكومة والإرهابيين.وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الأمم المتحدة تدمير أو تخريب أكثر من 35 ألف بناية في مدينة حلب وحدها، قبل أن تستعيد قوات الجيش السوري السيطرة عليها في نهاية عام 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/انفجار-سيارة-تابعة-لمسلحين-موالين-لتركيا-في-حلب-شمالي-سوريا-1054755559.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقتل 10 عسكريين سوريين وإصابة 9 آخرين إثر استهداف حافلتهم بصاروخ مضاد للدروع
12:00 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين؛ إثر استهداف حافلتهم بصاروخ مضاد للدروع، في ريف حلب الغربي.
وقال مصدر عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"
، إنه "عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ مضاد للدروع في منطقة عنجارة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين".
30 ديسمبر 2021, 08:09 GMT
ولم تحدد الدفاع السورية في بيانها الفصيل الذي تتبع له المجموعة التي نفذت الاستهداف ضد حافلة المبيت العسكرية.
وتستمر حالة الخراب في كثير من الأحياء والبنى التحتية الأساسية بعد عقد من القتال بين القوات الحكومة والإرهابيين.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الأمم المتحدة تدمير أو تخريب أكثر من 35 ألف بناية في مدينة حلب وحدها، قبل أن تستعيد قوات الجيش السوري السيطرة عليها في نهاية عام 2016.