https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقتل-27-شخصا-بحريق-هائل-في-العاصمة-الهندية-1062202620.html
مقتل 27 شخصا بحريق هائل في العاصمة الهندية
مقتل 27 شخصا بحريق هائل في العاصمة الهندية
أعلنت خدمات الطوارئ الهندية، أن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات بحريق هائل داخل مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T19:49+0000
2022-05-13T19:49+0000
2022-05-13T19:50+0000
أخبار الهند اليوم
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وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء لوكالة "فرانس برس": "تم إخماد الحريق الآن والعدد الإجمالي للقتلى 27 وعملية البحث جارية". ذكرت محطة "إن دي تي في" أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا بحروق ونقلوا إلى المستشفى.اندلع الحريق الكبير في مبنى تجاري مكون من أربعة طوابق في غربي دلهي في وقت متأخر من بعد الظهر، ولكن لم يتضح على الفور سبب اندلاعه.ونقلت قناة "سي إن إن نيوز 18" عن أتول جارج من خدمة الإطفاء في دلهي قوله إن الطابق الثالث من المبنى لم يتم تفتيشه بعد، ومن المتوقع انتشال المزيد من الجثث.وقال سونيل تشودري، نائب رئيس الإطفاء في خدمة الإطفاء في دلهي، إن "أكثر من 25 شخصا جرحوا بينهم من قفزوا من المبنى". ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن ما بين 60 و70 شخصا تم إنقاذهم من المبنى.بدأ الحريق من الطابق الأول من المبنى الذي يضم مكتب شركة تصنيع كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه، ولا تزال أكثر من 30 عربة إطفاء فى الموقع إلى جانب سيارات الإسعاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الهند-مصرع-7-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-حريق-1061970990.html
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أخبار الهند اليوم
مقتل 27 شخصا بحريق هائل في العاصمة الهندية
19:49 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 19:50 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت خدمات الطوارئ الهندية، أن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات بحريق هائل داخل مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة.
وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء لوكالة "فرانس برس": "تم إخماد الحريق الآن والعدد الإجمالي للقتلى 27 وعملية البحث جارية". ذكرت محطة "إن دي تي في" أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا بحروق ونقلوا إلى المستشفى.
اندلع الحريق الكبير
في مبنى تجاري مكون من أربعة طوابق في غربي دلهي في وقت متأخر من بعد الظهر، ولكن لم يتضح على الفور سبب اندلاعه.
ونقلت قناة "سي إن إن نيوز 18" عن أتول جارج من خدمة الإطفاء في دلهي قوله إن الطابق الثالث من المبنى لم يتم تفتيشه بعد، ومن المتوقع انتشال المزيد من الجثث.
وقال سونيل تشودري، نائب رئيس الإطفاء في خدمة الإطفاء
في دلهي، إن "أكثر من 25 شخصا جرحوا بينهم من قفزوا من المبنى". ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن ما بين 60 و70 شخصا تم إنقاذهم من المبنى.
بدأ الحريق من الطابق الأول من المبنى الذي يضم مكتب شركة تصنيع كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه، ولا تزال أكثر من 30 عربة إطفاء فى الموقع إلى جانب سيارات الإسعاف.