https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقطع-فيديو-يوثق-أول-إطلاق-للصواريخ-في-مخيم-جنين-باتجاه-منزل-من-قبل-القوات-الإسرائيلية--1062173143.html
مقطع فيديو يوثق أول إطلاق للصواريخ في مخيم جنين باتجاه منزل من قبل القوات الإسرائيلية
مقطع فيديو يوثق أول إطلاق للصواريخ في مخيم جنين باتجاه منزل من قبل القوات الإسرائيلية
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر استهداف أحد المنازل في جنين بقذائف صاروخية ولأول مرة من قبل القوات الإسرائيلية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:48+0000
2022-05-13T07:48+0000
2022-05-13T08:03+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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المقطع نشره ناشطون فلسطينيون، عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تلغرام.وأكدوا استمرار إطلاق القذائف باتجاه منزل المطارد المحاصر محمود الدبعي في مخيم جنين.من جانبها لفتت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر تلغرام إلى ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين إلى 6 مصابين .كما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا قال إنه لشبان فلسطينيين في منزل الدبعي يطلقون النار باتجاه القوات الإسرائيلية.وقد طالبت تلك القوات عبر مكبرات الصوت الشبان بالاستسلام، أثناء محاولاتها اقتحام المنزل، والذي لم تتمكن منه حتى اللحظة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مقطع فيديو يوثق أول إطلاق للصواريخ في مخيم جنين باتجاه منزل من قبل القوات الإسرائيلية
07:48 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر استهداف أحد المنازل في جنين بقذائف صاروخية ولأول مرة من قبل القوات الإسرائيلية.
المقطع نشره ناشطون فلسطينيون، عبر حساباتهم
في موقع التواصل الاجتماعي تلغرام.
وأكدوا استمرار إطلاق القذائف باتجاه منزل المطارد المحاصر محمود الدبعي في مخيم جنين.
من جانبها لفتت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر تلغرام إلى ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين
برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين إلى 6 مصابين .
كما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا قال إنه لشبان فلسطينيين في منزل الدبعي يطلقون النار باتجاه القوات الإسرائيلية
.
وقد طالبت تلك القوات عبر مكبرات الصوت الشبان بالاستسلام، أثناء محاولاتها اقتحام المنزل، والذي لم تتمكن منه حتى اللحظة.