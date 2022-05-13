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https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-الأردن-لوزير-الدفاع-الأمريكي-احذروا-من-استمرار-العنف-في-فلسطين-فعواقبه-وخيمة-1062171166.html
ملك الأردن لوزير الدفاع الأمريكي: احذروا من استمرار العنف في فلسطين فعواقبه وخيمة
ملك الأردن لوزير الدفاع الأمريكي: احذروا من استمرار العنف في فلسطين فعواقبه وخيمة
حذر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من استمرار دوامة العنف في فلسطين، مؤكدا أن عواقبها ستكون وخيمة على المنطقة بأكملها. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:29+0000
2022-05-13T07:29+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، قال ملك الأردن: "استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستكون عواقبها وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة".تصريحات عبد الله جاءت خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، حيث التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على رأس وفد أردني رفيع.وفيما عبر أوستن عن تقدير أمريكي للأردن، قائلا: "نقدر الدور الذي اضطلعتم به لخفض التصعيد والتوتر"، فقد أكد "تطلعه لمواصلة العمل مع الأردن للوصول إلى طريق نحو الأمن والاستقرار والسلام العادل للفلسطينيين والإسرائيليين".وأوضح أن زيارته تستهدف "بحث كيفية التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين"، لافتا إلى وجود "سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، حيث إن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معاً، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل".
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني

ملك الأردن لوزير الدفاع الأمريكي: احذروا من استمرار العنف في فلسطين فعواقبه وخيمة

07:29 GMT 13.05.2022
© AP Photo / Michael Sohnالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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حذر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من استمرار دوامة العنف في فلسطين، مؤكدا أن عواقبها ستكون وخيمة على المنطقة بأكملها.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، قال ملك الأردن: "استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستكون عواقبها وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
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تصريحات عبد الله جاءت خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، حيث التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على رأس وفد أردني رفيع.

من جانبه رد الوزير الأمريكي، مؤكدا "قلق بلاده حول التصعيد الأخير والعنف في القدس الشرقية والضفة الغربية".

وفيما عبر أوستن عن تقدير أمريكي للأردن، قائلا: "نقدر الدور الذي اضطلعتم به لخفض التصعيد والتوتر"، فقد أكد "تطلعه لمواصلة العمل مع الأردن للوصول إلى طريق نحو الأمن والاستقرار والسلام العادل للفلسطينيين والإسرائيليين".

وعن طبيعة العلاقات الأمريكية الأردنية، قال عبد الله: "إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا".

وأوضح أن زيارته تستهدف "بحث كيفية التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين"، لافتا إلى وجود "سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، حيث إن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معاً، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل".
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