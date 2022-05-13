https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-المغرب-يتقدم-بالتعازي-للإمارات-قيادة-وشعبا-بوفاة-خليفة-آل-نهيان-1062191611.html

ملك المغرب يتقدم بالتعازي للإمارات قيادة وشعبا بوفاة خليفة آل نهيان

ملك المغرب يتقدم بالتعازي للإمارات قيادة وشعبا بوفاة خليفة آل نهيان

سارع زعماء دول العالم كافة، والدول العربية خاصة، بإرسال برقيات التعزية بعد وفاة خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T14:01+0000

2022-05-13T14:01+0000

2022-05-13T14:01+0000

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أخبار المغرب اليوم

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية: "على إثر النبأ المحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، باسمه الخاص وباسم الأسرة الملكية، والشعب المغربي قاطبة، عن أصدق عبارات التعازي وأبلغ مشاعر المواساة، في هذه الفاجعة التي ألمت بالأسرة الأميرية الجليلة لدولة الإمارات العربية المتحدة"، حسبما ذكره موقع وزارة الخارجية المغربية.وأضاف البيان: "بهذه المناسبة المحزنة، استحضر جلالة الملك، حفظه الله، عمق وشائج المحبة الصادقة والتقدير المتبادل والتفاهم الموصول، التي كانت تربطه بالفقيد الكبير، والتي ظلت تجمع على الدوام، الأسرة الأميرية والأسرة الملكية، والتي كان حريصا على استمرارها وترسيخها".وأردف البيان: "في هذا الظرف العصيب، عبر جلالة الملك عن تقديره الكبير لما حققه الراحل المبرور لدولة الإمارات العربية الشقيقة، من إنجازات كبرى، مواصلا عمل والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، ساهرا على تحديثها، وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة، عربيا وإقليميا ودوليا، وأهلها للاضطلاع بدور فاعل في نصرة القضايا العربية العادلة، وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي".وتابع البيان: "قد تضرع جلالة الملك إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وغفرانه، ويجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته، من خدمات جليلة، ومنجزات رائدة، ويسكنه فسيح جنانه".وأشار البيان إلى أنه "بهذه المناسبة المحزنة، بعث جلالة الملك، حفظه الله، برسالة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة".وختم البيان: "كما بعث ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء".

https://arabic.sputniknews.com/20220513/وكالة-الأنباء-الإماراتية-تعلن-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-دولة-الإمارات-1062179087.html

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